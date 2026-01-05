+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Amorim sacked featureGetty/GOAL
Richard Martin

Ruben Amorim cavó su propia tumba: sus errores y obstinación lo dejaron fuera del Manchester United

Ruben Amorim fue despedido del Manchester United tras un polémico momento en conferencia, apenas 14 meses después de llegar a Old Trafford.

claramente molesto por algo pero reacio a explicarlo. Repetidamente dijo “no quiero hablar de ello” cuando se le preguntó si había cambios en su relación con el director deportivo Jason Wilcox. Sin embargo, al final de la conferencia en Elland Road, cuando se le cuestionó si todavía contaba con la confianza de la junta directiva, no solo mordió el anzuelo, sino que respondió con contundencia.

“Para empezar con eso, noté que recibiste información selectiva sobre todo,” comenzó. “Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no solo el entrenador. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es [Thomas] Tuchel, no es [Antonio] Conte, no es [José] Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y lo seré durante 18 meses, o hasta que la junta decida cambiarlo.”

Lo que parecía una rueda de prensa rutinaria se transformó de repente en una escena de drama televisivo. Amorim insistió en que quería ser “el gerente, no el entrenador” y añadió: “En cada departamento —el de scouting, el director deportivo— cada uno debe hacer su trabajo, yo haré el mío durante 18 meses y luego seguimos adelante.”

Pero, en lugar de 18 meses, Amorim solo tuvo otras 19 horas en el cargo, ya que fue despedido la mañana del lunes. Difícilmente podía sorprenderle, dado que su conferencia en Leeds parecía una declaración de renuncia anticipada. A pesar de su relación a menudo tensa con los medios, Amorim los utilizó para criticar a la directiva que lo había contratado. Y como Enzo Maresca descubrió en Chelsea o Nuno Espírito Santo en Nottingham Forest, una vez que haces eso, casi siempre solo hay un ganador.

  • Manchester City FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Volviéndose contra sus aliados

    Amorim no ha carecido de críticos durante su etapa al frente del United, desde rivales como Jamie Carragher hasta leyendas de los Red Devils como Wayne Rooney, Gary Neville y Paul Scholes. Sin embargo, siempre contó con el respaldo de la directiva, a pesar de presidir la posición más baja del club en la liga en 51 años y de quedar fuera de competiciones europeas por primera vez en 11 años, tras perder la final de la Europa League ante un Tottenham sorprendentemente débil.

    En octubre, Sir Jim Ratcliffe declaró que estaría dispuesto a darle a Amorim tres años para “demostrar que es un buen entrenador”, comparando su situación con la de Mikel Arteta en el Arsenal, a quien los Gunners respaldaron pese a un arranque difícil de tres temporadas.

    Anteriormente, en junio, el director ejecutivo Omar Berrada había comparado a Amorim con Pep Guardiola, con quien trabajó en el Manchester City. Según Berrada, el portugués “se aferró a sus principios y, dado lo que había logrado, contaba con una enorme cantidad de crédito en el banco”.

    “Se le permitió que su primer año estuviera por debajo de lo habitual según sus estándares. El club lo respaldó ese verano, el equipo comenzó a ganar y se creó un ciclo ganador que duró hasta esta temporada”, añadió Berrada, recordando la etapa de Guardiola en el City.

    La alta dirección era el único aliado de Amorim, por lo que resultó todavía más sorprendente verlo señalar a la directiva con el dedo en Elland Road.

    • Anuncios
  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Retuvo al Manchester United

    Inmediatamente después del despido de Amorim, fuentes del United se apresuraron a subrayar que el técnico contaba con un apoyo sólido dentro del club e insistieron en que no hubo luchas de poder ni ultimátums. Sin embargo, estaba claro que existía un malestar entre el entrenador y el director deportivo Jason Wilcox, quien aparentemente lo había alentado a alejarse de la formación 3-4-2-1 que Amorim había utilizado en casi todos los partidos.

    La estricta adhesión de Amorim a su esquema táctico favorito terminó siendo su talón de Aquiles, tal como muchos habían anticipado. Su rigidez limitaba al equipo en el campo y finalmente provocó un enfrentamiento con la jerarquía del club.

    Una fuente que había trabajado anteriormente con Amorim no se sorprendió al ver al entrenador arremeter en la conferencia de prensa, ya que no le gusta que lo cuestionen ni que interfieran en sus decisiones sobre el equipo. En el Sporting CP, siempre contó con la plena confianza de la directiva y el control absoluto sobre la alineación y los fichajes, pero en el United estaba empezando a hacerse evidente que ese poder ya no existía.

  • ruben-amorim(C)Getty Images

    Peor registro desde la década de 1970

    Fuentes del United afirman que Amorim fue despedido porque el club no percibió suficientes señales de evolución o progreso bajo su mando. Dejando de lado, por un momento, la cuestionable decisión de los Red Devils de nombrarlo entrenador a mitad de la temporada pasada, cuando él quería esperar hasta el verano, resulta difícil discutir su razonamiento.

    En sus 14 meses al frente, Amorim ganó solo 24 de 63 partidos, dejando un porcentaje de victorias de apenas 38,7%. Se trata cómodamente del peor registro de cualquier entrenador en la era posterior a Sir Alex Ferguson, superando incluso a Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho y David Moyes, quienes ganaron al menos el 52% de sus partidos.

    De hecho, es el peor registro de un técnico del United desde Frank O’Farrell a principios de los años 70. Y a diferencia de Moyes —quien llegó tras la marcha de David Gill y solo contó con £27 millones para reforzar el equipo con Marouane Fellaini— Amorim no puede alegar falta de respaldo en el mercado de transferencias ni limitaciones para remodelar la plantilla.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Apoyado en gran medida

    En los dos meses posteriores a la llegada de Amorim, el United fichó a Patrick Dorgu para reforzar sus opciones en el lateral. Más relevante aún, el nuevo entrenador tuvo vía libre para excluir a Marcus Rashford del equipo y, finalmente, del club, un episodio que ha resultado aún más embarazoso a medida que el delantero ha reconstruido su carrera primero en el Aston Villa y ahora en el Barcelona, además de regresar a la selección inglesa.

    Durante el verano, el United invirtió 260 millones de euros en nuevos fichajes, incluyendo jugadores ya preparados para la Premier League como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, un portero prometedor como Senne Lammens y al codiciado Benjamin Sesko, quien también estaba en la mira de Newcastle y Arsenal y se convirtió en el fichaje más caro con 90 millones de euros.

    Esto convirtió al United en el quinto club que más gastó en la Premier League y en el tercero con mayor gasto neto, solo detrás de Arsenal y Liverpool, un hecho que las fuentes del club también resaltaron tras el despido de Amorim. También subrayaron que estaba completamente alineado con la estrategia de priorizar la contratación de tres delanteros sobre un centrocampista el pasado verano.

    Con un ataque más peligroso y la ventaja de no disputar competiciones europeas, el United contaba con más tiempo de entrenamiento y menor desgaste físico. Sin embargo, incluso esta ventaja se vio desperdiciada, como se evidenció tras la eliminación en la Carabao Cup frente al Grimsby Town, la primera derrota del club ante un equipo de cuarta división.

    A pesar de todo, el United se sitúa actualmente en sexto lugar en la tabla de la Premier League después de 20 partidos, mientras que todos los equipos por encima de ellos compiten también en Europa.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Desempeño desastroso en casa y falta de respeto a la academia

    Es casi un milagro que el United todavía esté cerca de la zona de clasificación a la Liga de Campeones, considerando su reciente racha de resultados. Solo han ganado tres de sus últimos 11 partidos, enfrentando únicamente a un rival del top cinco en ese período: el Aston Villa, que los venció. Jugaron contra cinco equipos situados en los últimos seis lugares de la tabla, sin poder vencer a ninguno, incluyendo a unos Wolves con el peor récord en la historia de la máxima categoría inglesa y a un West Ham que fue superado por los Wolves el fin de semana.

    Su desempeño en casa ha sido aún más frustrante. Han sumado solo seis puntos en sus últimos cinco partidos en Old Trafford, perdiendo ante un Everton con 10 jugadores antes de empatar con Wolves, West Ham y Bournemouth. Su única victoria en ese período, frente al Newcastle, tuvo algo de fortuna, ya que los Magpies dominaron la segunda mitad.

    Los resultados fueron el factor más evidente, y Amorim no logró obtener suficientes buenos. Pero más allá de eso, su liderazgo en el club mostró deficiencias en muchos otros aspectos. Mostró desdén por la academia, excluyendo a Rashford y Alejandro Garnacho mientras apenas daba minutos a Kobbie Mainoo. También realizó comentarios poco halagadores sobre jóvenes como Chido Obi y Harry Amass, erosionando gran parte de su apoyo entre los aficionados de un club que se enorgullece de confiar en jugadores formados en casa.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    Socavando a sus jugadores

    Luego llegaron los comentarios brutales de Amorim, que terminaron por socavar al equipo. Afirmó sensacionalmente que preferiría alinear a su entrenador de porteros, Jorge Vital, de más de 60 años, en lugar de Rashford, y llegó a describir a su equipo como "tal vez el peor en la historia del Manchester United".

    Christian Eriksen relató recientemente cómo estas declaraciones afectaron a los jugadores: "No creo que eso ayudara en absoluto. Algunas cosas se pueden decir internamente; no es inteligente decirlas en público, poniendo presión adicional y etiquetando a jugadores que ya estaban intentando dar lo mejor de sí. No ayudó en nada. Luego, si tiene razón o no, lo que sea, pero para nosotros fue como: 'Aquí vamos de nuevo. Otro titular'."

    Durante la era de Amorim hubo demasiados titulares, y rara vez fueron positivos. Aunque 14 meses parece un período corto, muchos aficionados y expertos opinan que debería haber sido cesado mucho antes. La derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham, que también significó la salida de Ange Postecoglou pese a haber ganado un primer trofeo en 17 años, habría sido un momento obvio para un cambio. Otro ejemplo fue la derrota en Brentford en septiembre, tras la cual GOAL ya pedía su despido.

    Amorim se mantuvo gracias a la confianza de la directiva, pero cuando comenzó a señalarla públicamente, ya no tuvo dónde esconderse.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0