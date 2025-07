El Rondo: ¿Debería alguien sorprenderse de que Lionel Messi se ausente del All-Star Game de la MLS 2025? ¿Cuál es el impacto de la decisión para la liga y debería ser suspendido?

El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones no jugará en el Partido de las Estrellas del miércoles, y los escritores de GOAL debaten lo que esto significa para la MLS.

AUSTIN, Texas - ¿Quién podría haber visto esto venir? Después de no presentarse a los entrenamientos, permanecer prácticamente en silencio por 48 horas y no informar públicamente a nadie de su paradero, Lionel Messi ha optado por no jugar en el Partido de las Estrellas de la MLS.

Quizás todos deberíamos haber anticipado esto. Messi no dio ninguna indicación pública de que realmente jugaría en el partido del miércoles, aunque fue elegido por los fanáticos.

No dijo nada acerca de estar emocionado por jugar. Javier Mascherano pidió públicamente que tanto Messi como Alba descansaran sus piernas, aunque ambos habían sido seleccionados para participar en las festividades del Partido de las Estrellas. ¿Es este un caso de un futbolista legendario que simplemente aparece cuando quiere? Esto es Messi. Messi hace lo que quiere, especialmente después de un calendario de juego congestionado en 2025.

La liga no ha confirmado si habrá suspensiones, y Miami regresa al juego de la MLS el sábado. MLS generalmente ha exhibido a sus mayores estrellas en su espectáculo de mitad de verano, con estrellas como David Beckham, Kaká y Thierry Henry participando. La ausencia de alto perfil anterior fue cuando Zlatan Ibrahimovic decidió no participar en el partido de 2018, lo que llevó a que la estrella de LA Galaxy fuera suspendida.

¿Entonces, qué significa esto? Bueno, lo primero es que faltan algunas micro-narrativas. No habrá un reencuentro entre Sergio Ramos y Messi. Es una verdadera pena. También podría significar menos personas en los asientos para el juego. Y, en términos más generales, podría ser solo una evidencia de que el argentino no se preocupa tanto por la liga como la liga se preocupa por él.

Los escritores de GOAL analizan la ausencia de Messi y debaten qué significa para el Juego de las Estrellas en la última edición de... The Rondo.