Ronald Araújo regresa al entrenamiento del Barcelona después de un descanso por salud mental mientras que Hansi Flick recibe un gran impulso con el regreso de dos jugadores tras lesión
Araújo se toma un descanso espiritual
Después de hacer 15 apariciones para el Barcelona esta temporada, Ronald Araújo tuvo una solicitud de alejarse del primer equipo concedida por los campeones defensores de La Liga. En diciembre, el internacional uruguayo emprendió una peregrinación espiritual para "redescubrirse a sí mismo", mientras visitaba sitios sagrados en Israel. Ahora, sin embargo, está de vuelta con sus compañeros de equipo, aunque el entrenador Hansi Flick dijo que aún no está listo para regresar al primer equipo.
Le dijo a los reporteros el viernes: "Depende de él. No está al 100% físicamente, pero lo está haciendo bien. Él tiene que decidir qué tan rápido quiere progresar. Para mí, eso está claro. Lo que veo y siento es que el apoyo del equipo es fantástico. Ha tomado el tiempo que necesitaba. Está en el camino correcto."
Doble impulso por lesiones para el Barcelona
Aunque Araújo no está en forma y listo, el club ha confirmado que los centrocampistas Dani Olmo y Pedri están 'de vuelta a plena forma'. El primero ha estado fuera con una lesión en el hombro desde el comienzo de diciembre, y el segundo estuvo ausente en la victoria sobre el Villarreal hace dos semanas debido a un problema en el gemelo. Sin embargo, el centrocampista Gavi y el defensa Andreas Christensen no están disponibles para el choque del derbi de Barcelona del sábado por la noche ante el Espanyol.
Flick pide actividad en el mercado de fichajes
Quizás a la luz de la situación de Araújo, Hansi Flick ha pedido al Barcelona que fiche a un defensor en enero. El equipo catalán ha concedido 20 goles en 18 partidos de La Liga esta temporada, más que cualquier otro equipo en los siete primeros. Además, han encajado 11 goles en sus seis partidos de la Liga de Campeones en esta temporada.
Cuando se le preguntó si quería reforzar su plantilla, el alemán dijo: "No estamos listos en este momento [para hacer un fichaje], pero cuando ves la última línea, la posición con los laterales y los centrales, quizá necesitemos un jugador más. Tenemos que discutirlo. No es fácil en invierno conseguir un jugador de este nivel. Tengo la confianza y la creencia de que somos capaces de hacer algo, pero tiene que tener sentido hacer este traspaso."
Flick defiende al hombre del Barça de la hostil recepción
Informes sugieren que hay tensión en torno a este enfrentamiento entre los dos rivales, ya que Joan García se fue del Espanyol al Barcelona durante el verano. Flick no cree que el portero se vea afectado por los abusos que probablemente recibirá, pero sí instó a los aficionados a centrarse en apoyar a sus propios clubes.
"Dada la forma en que lo veo, no creo que Joan se vea afectado," dijo Flick. "Siempre está concentrado. Se puede ver. Ha jugado un fantástico medio año aquí en Barcelona y mostró por qué la decisión [de ficharlo] fue acertada. Lo más importante en el fútbol es apoyar a tu equipo, no ir contra otros equipos. Esto, al final del día, afecta a los jugadores de manera más positiva. Creo que todos quieren energía positiva para los jugadores. Todos deben centrarse en su equipo, no en el otro equipo."
