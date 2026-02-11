Getty
Ronald Araujo aviva los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona al revelar su admiración por el «gran» delantero del Atlético de Madrid.
Álvarez se enfrenta a un futuro incierto
Álvarez se enfrenta a un futuro incierto en medio de continuas especulaciones sobre su salida del Atlético. El delantero tiene contrato hasta 2030 con el equipo de Diego Simeone, pero ha tenido una temporada difícil y no ha marcado en La Liga desde principios de noviembre. Se dice que el Chelsea, uno de los equipos más gastadores de la Premier League, ha mantenido conversaciones sobre Álvarez, mientras que el Arsenal también se ha interesado por el ganador de la Copa del Mundo. Se cree que el Barcelona también es admirador del jugador y, según se informa, ha incluido a Álvarez en su lista de posibles sustitutos de Lewandowski, junto con la estrella de la Juventus Dusan Vlahovic.
Araujo elogia al «gran» Álvarez
A Araujo le han preguntado sobre la búsqueda de un delantero por parte del Barcelona y, en concreto, sobre Álvarez. Él respondió a Mundo Deportivo: «Es un gran jugador; para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo. Se puede ver la calidad que tiene». A continuación, se le preguntó al defensa si creía que Álvarez encajaría bien en el Barça y añadió: «Los mejores jugadores deben estar en el mejor club, que es el nuestro. Eso es obvio. Pero no es mi trabajo hacer eso ni tomar esa decisión».
Álvarez ya se ha pronunciado anteriormente sobre los rumores que le vinculan con el París Saint-Germain y el Barcelona, e insistió en que no está seguro de lo que le depara el futuro. En declaraciones a L'Equipe, afirmó: «¿Si tengo pensado jugar en el Barcelona o en el PSG? Sinceramente, no lo sé. Veo lo que dice la gente en las redes sociales. En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy centrado en el Atlético y lo valoraremos al final de la temporada».
Deco habla sobre los fichajes del Barcelona
El director deportivo del Barcelona, Deco, ha hablado sobre sus planes para el verano y el tipo de delantero que buscará el club. En declaraciones a Sport, afirmó: «No hay que obsesionarse con ningún delantero porque el equipo es bueno. Tenemos a Ferran [Torres] y a [Marcus] Rashford, veamos qué somos capaces de hacer para tomar decisiones. Si hablamos del mejor delantero, el mejor «9» de los últimos diez años, ha sido Robert. No hay nadie como él. No es fácil ir al mercado a buscar a alguien como Robert porque los equipos apuestan por otros perfiles, quizás el Bayern tiene un perfil de delantero más referente. Apuestan por un delantero con más movilidad. No hay nadie con la calidad y los números de Robert. El Barça tiene que buscar jugadores con nivel técnico, capacidad de asociación, de buscar soluciones».
Persisten las dudas sobre si el Barcelona podrá realizar grandes inversiones este verano debido a los continuos problemas financieros del club, pero el candidato a la presidencia Víctor Font afirmó que es posible fichar a grandes nombres. En declaraciones a Mundo Deportivo, dijo: «Si se hacen bien las cosas, [Erling] Haaland o Julián Álvarez son posibles».
Atlético vs Barcelona próximo
Álvarez se enfrentará al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. Los dos equipos se verán las caras en la capital española el jueves por la noche en el partido de ida. Araujo afirma que está deseando que llegue el partido y añade: «Estamos jugando bien, estamos en buena forma. Estamos entrenando muy bien, sabemos que será difícil contra un gran equipo como el Atlético de Madrid, pero estamos preparados para llegar a la final. Cuando vimos el sorteo, no teníamos ningún rival preferido. Fuera quien fuera. Tenemos un gran equipo y podemos afrontar cualquier reto. Nos ha tocado un equipo muy grande como el Atlético y sabemos que será difícil, pero si jugamos nuestro estilo de fútbol, somos capaces de llegar a la final».
El ganador de la eliminatoria se enfrentará al Real Sociedad o al Athletic Club en la final de abril.
