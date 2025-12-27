City se enfrenta a Nottingham Forest en el partido del almuerzo del sábado y viajan al City Ground a solo dos puntos de los líderes de la liga, Arsenal. Una victoria sobre los Tricky Trees verá al equipo de Pep Guardiola superar a los Gunners y alcanzar el primer lugar.

Guardiola no puede contar con el cuarteto lesionado de Jeremy Doku, John Stones, Oscar Bobb y Mateo Kovacic, mientras que Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri están con Egipto y Argelia, respectivamente, para la Copa Africana de Naciones.

La gran noticia para Guardiola, sin embargo, es el regreso de Rodri, quien espera hacer apenas su séptima aparición en la liga de la temporada.