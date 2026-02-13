Robinho Jr: Por qué el hijo del exdelantero del Real Madrid está siendo vinculado con un traspaso de 100 millones de euros a la élite europea

Robinho Jr terminó la temporada 2024 como máximo goleador ex aequo del Campeonato Estatal Sub-17 de São Paulo con nueve goles, lo que ayudó al equipo a alzarse con el trofeo a pesar de no haber terminado ninguno de los partidos que jugó. El entrenador del Santos Sub-17, Elder Campos, solo alineó a Robinho Jr como titular en 10 ocasiones, mientras que lo utilizó como suplente en otras 19, ya que gestionó con cuidado el desarrollo del adolescente.

«Su técnica encaja muy bien con el estilo que busca el Santos, pero aún le queda por madurar», afirmó Campos. «Es ágil, rápido y tiene habilidad para regatear, pero le costó un poco físicamente en la categoría sub-17. Poco a poco, fue ganando espacio y minutos de juego, porque entendió rápidamente cómo resolver esto: tomó la decisión de soltar el balón más rápido, algo inusual para su edad».

Robinho fue recompensado con un puesto en el equipo sub-20 del Santos que compitió en la Copa Sao Paulo de Futebol Junior, antes de ser inscrito en la plantilla senior para el Campeonato Paulista de 2025. Eso le dio la oportunidad de entrenar por primera vez con Neymar, que acababa de completar su fichaje de regreso a casa tras dejar el Al-Hilal como agente libre.

Robinho Jr. siguió inicialmente en el equipo sub-20, pero finalmente debutó con el primer equipo del Santos en una victoria por 3-1 en un partido amistoso contra el Desportiva Ferroviaria el 10 de julio, y celebró la ocasión con una asistencia. Siete días después, debutó en competición oficial en la Serie A, entrando en los últimos 24 minutos de un partido que acabó con victoria por 1-0 en casa ante el Flamengo. Neymar marcó el gol de la victoria, pero reservó palabras especiales de elogio para su nuevo compañero de equipo cuando habló con los medios de comunicación después del partido.

«Juninho tiene mucho potencial. Se parece mucho a su padre. Tiene una cabeza muy buena y muy fuerte sobre los hombros. No es fácil debutar así, con la presión que conlleva su nombre», dijo Neymar. «Estoy aquí para ayudarle. Es un chico muy bondadoso y le apoyo mucho. Me alegró mucho verlo cuando era pequeño y verlo debutar junto a mí. El tiempo pasa rápido y ahora solo depende de él. Tiene talento para el fútbol».