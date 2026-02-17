Robin van Persie toma medidas drásticas después de que Raheem Sterling fuera excluido del entrenamiento del Feyenoord

De hecho, la última aparición competitiva de Sterling se remonta a mayo de 2025, cuando estaba cedido en el Arsenal. El internacional inglés no había jugado con el Chelsea desde mayo de 2024, tras haber sido excluido de la plantilla por Enzo Maresca y mantenido al margen por el sucesor del italiano, Liam Rosenior.

Varios clubes se interesaron por Sterling tras su salida del Chelsea, entre ellos el Tottenham y el Nápoles, pero él optó por intentar relanzar su carrera en el Feyenoord. Sobre esa decisión, Sterling declaró: «Como agente libre, he tenido, por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad de controlar el siguiente paso en mi carrera. Quería tomarme mi tiempo para hablar con los clubes y sus entrenadores para comprender mejor el papel que tenían previsto para mí y asegurarme de que puedo aportar un valor real en esta nueva etapa.

Después de hablar en detalle con Robin, estoy seguro de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz y consolidarme como un miembro valioso del equipo. Jugar en el extranjero es un reto completamente nuevo para mí, y estoy listo para afrontarlo. Sinceramente, estoy deseando empezar».