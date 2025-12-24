Getty Images Sport
Roberto Martínez revela por qué Cristiano Ronaldo sigue siendo indiscutible en Portugal a los 40 años
Ronaldo fue clave en la clasificación de Portugal para el Mundial
Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los nombres clave en la selección de Portugal, tras marcar cinco goles en cinco partidos durante las eliminatorias del Mundial, mientras la Selecao lideraba su grupo con cuatro victorias en seis encuentros. El delantero del Al-Nassr se perdió su último partido de clasificación debido a una sanción por su expulsión en la derrota por 2-0 ante la República de Irlanda.
Inicialmente se esperaba que el atacante de 40 años se perdiera al menos uno de los partidos del próximo Mundial, pero la FIFA aplazó dos de los tres encuentros de su suspensión, lo que le permitirá disputar el partido inaugural del Grupo K en Norteamérica.
A pesar de que Ronaldo cumplirá 41 años durante el torneo en junio, Roberto Martínez ha explicado por qué el legendario delantero sigue siendo titular indiscutible en Portugal. El exentrenador del Everton apuntó a “tres pilares que analizamos constantemente” como la razón principal de su permanencia en el once titular.
'Talento, experiencia y la actitud'
Cuando Marca le preguntó por qué Cristiano Ronaldo sigue siendo titular indiscutible en Portugal, Roberto Martínez respondió:
“Actitud. Hay tres pilares que analizamos constantemente: talento, experiencia y la actitud que aporta a la Selección. Esa exigencia máxima que se impone para estar disponible y ayudar es lo que hace que el capitán siempre figure en la convocatoria. Su hambre de ser el mejor es contagiosa. 25 goles en 30 partidos como delantero demuestran cuánto contribuye al equipo nacional”.
Martínez asumió como seleccionador de Portugal en enero de 2023, reemplazando a Fernando Santos, y se acerca a su tercer aniversario al frente del equipo. Al ser consultado sobre su balance hasta ahora, afirmó:
“Siempre trabajo con la idea de tomar decisiones que sean válidas para los próximos 20 años. Es una responsabilidad que tenemos. Hemos jugado 36 partidos y hemos logrado un gran equilibrio y consistencia”.
La constancia del equipo, clave para Portugal
El técnico explicó que construir continuidad es fundamental para la selección, por lo que suele mantener a los mismos jugadores en cada parón internacional:
“A nivel de selecciones, solo tienes tres días para preparar un partido. No tiene sentido cambiar a los 23 jugadores en cada convocatoria porque se pierden los conceptos básicos. Hemos contado con jugadores muy experimentados que disfrutan formar parte del equipo: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo…
“Al mismo tiempo, hemos abierto camino a nuevos talentos que vienen a ganar partidos: Vitinha, João Neves, Chico Conceição, Pedro Neto, Renato Veiga… El fútbol juvenil en Portugal es increíble y sirve de ejemplo para otros países. Con solo 11 millones de habitantes, logran producir 3-4 jugadores de primer nivel cada año”.
Portugal espera ganar la Copa del Mundo por primera vez
La selección portuguesa de Roberto Martínez iniciará su preparación para la Copa del Mundo con partidos amistosos contra los coanfitriones México y Estados Unidos en marzo. La campaña mundialista comenzará con un encuentro del Grupo K frente al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.
Luego, Portugal se medirá con los debutantes en un Mundial, Uzbekistán, y cerrará la fase de grupos enfrentando a la potencia sudamericana Colombia.
El objetivo de Portugal es levantar la Copa del Mundo por primera vez en su historia; su mejor actuación fue el tercer lugar en 1966.
