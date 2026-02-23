Roberto Martínez afirma que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, independientemente de si lleva a Portugal a la gloria en la Copa del Mundo de 2026

Ronaldo ha reescrito los libros de historia con regularidad y Martínez insiste en que no hay nada que CR7 tenga que lograr para ser reconocido como el mejor de todos los tiempos. El técnico español ha declarado en el podcast Portugal Football Summit: «Será el mejor jugador de la historia, gane o no la Copa del Mundo.

Nuestra responsabilidad es darnos la mejor oportunidad posible para competir por él. Eso se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ayudó a triunfar en la Liga de Naciones».

Martínez añadió que, al trabajar con él de cerca, ha podido ver lo que hace especial a Ronaldo: «Nunca he trabajado con un jugador que, cada mañana, se centre en aprovechar el día para mejorar. Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de ayudar a los jugadores más jóvenes cuando llegan a la selección. Su deseo es aprovechar cada día para mejorar».

El seleccionador de Portugal, Martínez, ya explicó anteriormente a ESPN por qué CR7 sigue siendo un referente para los jugadores de todo el mundo a pesar de haber cumplido los 40 años: «Creo que tenemos que aceptar que todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y tiene una opinión [sobre él]. Pero el Cristiano Ronaldo que se incorporó a la selección hace 21 años no es el mismo Cristiano que es ahora. Ahora es mucho más un jugador posicional, un delantero. Es un jugador que, para nosotros, es un rematador. Es el máximo goleador de todos los tiempos. Por lo tanto, tener un jugador que ahora suma 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección nacional es un regalo».