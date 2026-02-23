Getty
Roberto Martínez afirma que Cristiano Ronaldo es el mejor de todos los tiempos, independientemente de si lleva a Portugal a la gloria en la Copa del Mundo de 2026
El récord de Ronaldo: reclama el título de mejor jugador de todos los tiempos
Ronaldo no da señales de ralentizar su ritmo a sus 41 años, manteniendo un nivel individual extraordinario tanto en su club como en la selección nacional. Ha ganado títulos de liga con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, además de cinco Champions League y varios Balones de Oro.
Ha conseguido dos Botas de Oro en la Liga Profesional Saudí con el Al-Nassr, mientras que ha saboreado la gloria en la Eurocopa y la Liga de Naciones como capitán emblemático de Portugal, con 226 partidos internacionales y 143 goles a su nombre.
Martínez insiste en que Ronaldo no necesita ganar el Mundial.
Ronaldo ha reescrito los libros de historia con regularidad y Martínez insiste en que no hay nada que CR7 tenga que lograr para ser reconocido como el mejor de todos los tiempos. El técnico español ha declarado en el podcast Portugal Football Summit: «Será el mejor jugador de la historia, gane o no la Copa del Mundo.
Nuestra responsabilidad es darnos la mejor oportunidad posible para competir por él. Eso se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ayudó a triunfar en la Liga de Naciones».
Martínez añadió que, al trabajar con él de cerca, ha podido ver lo que hace especial a Ronaldo: «Nunca he trabajado con un jugador que, cada mañana, se centre en aprovechar el día para mejorar. Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de ayudar a los jugadores más jóvenes cuando llegan a la selección. Su deseo es aprovechar cada día para mejorar».
El seleccionador de Portugal, Martínez, ya explicó anteriormente a ESPN por qué CR7 sigue siendo un referente para los jugadores de todo el mundo a pesar de haber cumplido los 40 años: «Creo que tenemos que aceptar que todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y tiene una opinión [sobre él]. Pero el Cristiano Ronaldo que se incorporó a la selección hace 21 años no es el mismo Cristiano que es ahora. Ahora es mucho más un jugador posicional, un delantero. Es un jugador que, para nosotros, es un rematador. Es el máximo goleador de todos los tiempos. Por lo tanto, tener un jugador que ahora suma 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección nacional es un regalo».
Cómo el triunfo en la Liga de Naciones ha ayudado a Portugal
Ronaldo ha tratado de restar importancia a sus aspiraciones de ganar la Copa del Mundo, afirmando que no necesita esa validación para consolidar su legado. Sin embargo, ha visto cómo su eterno rival, Lionel Messi, levantaba ese trofeo con Argentina.
Se espera que Portugal sea competitivo cuando comience otro gran torneo mundial en Norteamérica, con Ronaldo buscando liderar con el ejemplo. Ayudó a conseguir el segundo triunfo en la Liga de Naciones de la UEFA en 2025.
Martínez cree que ese éxito contribuirá a los esfuerzos por conseguir otro gran título. Añadió en el podcast Portugal Football Summit: «Fue esencial para nuestra confianza y nuestras creencias. Si analizas la Liga de Naciones, probablemente sea el formato más exigente: 10 partidos en 10 meses, cinco concentraciones diferentes y partidos decisivos a vida o muerte. Ganar en Alemania, donde Portugal no había ganado en 25 años, y enfrentarse a un campeón de Europa en la final, dio al grupo una confianza increíble para el futuro».
Copa del Mundo 2026: ¿A quién se enfrentarán Ronaldo y Portugal?
Portugal ha quedado encuadrado en el Grupo K del Mundial de 2026. Comenzará su andadura en busca de la gloria mundialista contra el ganador de la repesca intercontinental que se disputará en Houston el 17 de junio. A continuación, se enfrentará a Uzbekistán en Texas y a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.
Ronaldo será convocado si está en forma y esperará acercarse a los 1000 goles en su carrera cuando participe en la sexta fase final de la Copa del Mundo de su carrera, que ha batido todos los récords.
