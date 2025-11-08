¿Robert Lewandowski se unirá a Luka Modric? El AC Milan se reúne con el agente del delantero del Barcelona para reemplazar al decepcionante Santiago Giménez

Con solo meses restantes en el contrato actual de Lewandowski con el Barcelona, el delantero de 37 años ha sido vinculado estrechamente con un alejamiento del conjunto español el próximo verano como agente libre. Incluso su representante Pini Zahavi afirmó recientemente que el delantero podría dejar al conjunto catalán, diciendo: "El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en el verano de 2026, y aún no se han tomado decisiones. Tendremos que esperar y ver qué pasa en los próximos días."

Sin embargo, Zahavi desestimó los rumores que sugerían que Lewandowski podría dirigirse a la Saudi Pro League, añadiendo: "No hay nada oficial en cuanto a negociaciones con equipos saudíes. No hay ofertas en este momento."

Mientras el futuro de Lewandowski sigue siendo incierto, han surgido informes de que los gigantes catalanes han comenzado a prepararse para la vida después de su estrella, con Ferran Torres adaptándose a un rol central bajo Hansi Flick esta temporada. El director deportivo Deco afirmó recientemente que el Barcelona no buscará inmediatamente un reemplazo, sin embargo, nombres como Erling Haaland, Julian Alvarez y Etta Eyong continúan apareciendo en los informes.