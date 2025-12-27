Mientras hablaba con el periodista polaco Bogdan Rymanowski, Lewandowski ofreció una evaluación sincera de su situación, revelando tanto reflexión como moderación.

"Todavía tengo tiempo para tomar una decisión", dijo. "Por ahora, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensar en eso aún. No sé qué dirección tomar, pero no siento ninguna presión."

Lewandowski enfatizó que las discusiones con la jerarquía del Barcelona se mantienen distantes más que tensas, y que las consideraciones financieras no son el factor definitorio.

"No estoy hablando con el entrenador sobre clubes interesados", agregó. "No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera."