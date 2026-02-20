Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González encabezan la lista de convocados de la selección mexicana para enfrentarse a Islandia

La selección mexicana de fútbol anunció su lista oficial para el partido amistoso contra Islandia, que se jugará el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro. Una vez más, Chivas es el club que aporta más jugadores al equipo, con siete representantes. Los jugadores seleccionados por el entrenador Javier Aguirre deben presentarse a partir del domingo.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Exjugadores de la selección estadounidense que figuran en la lista

    Entre los convocados se encuentran los mexicano-estadounidenses Brian Gutiérrez, exjugador del Chicago Fire y ahora en las filas del Chivas, quien decidió representar a México con la esperanza de ganarse un puesto en la lista definitiva para la Copa Mundial de 2026, y Richard Ledezma, quien anteriormente había jugado para la selección estadounidense, pero recientemente optó por representar a México. Efraín Álvarez, también del Chivas y exjugador del LA Galaxy, también fue incluido por Javier Aguirre.

    • Anuncios
  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    «Vasco» sigue evaluando a los jugadores.

    El partido contra Islandia forma parte del calendario de preparación de la selección nacional y permitirá al cuerpo técnico evaluar a jugadores de varios clubes de la Liga MX. Al no tratarse de una ventana internacional oficial de la FIFA, el cuerpo técnico no ha podido convocar a jugadores que compiten fuera de México. Por lo tanto, la convocatoria está compuesta exclusivamente por jugadores de la Liga MX.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Chivas lidera las convocatorias

    Chivas aportó el mayor número de jugadores a esta lista, con siete: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González. América y Toluca aportaron cuatro jugadores cada uno.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Plantilla de México

    Goalkeepers
    Luis Ángel Malagón (América)
    Raúl Rangel (Chivas)
    Carlos Acevedo (Santos)

    Defenders
    Richard Ledezma (Chivas)
    Jesús Garza (Tigres)
    Víctor Guzmán (Rayados)
    Israel Reyes (América)
    Everardo López (Toluca)
    Jesús Gallardo (Toluca)
    Diego Campillo (Chivas)

    Midfielders
    Erik Lira (Cruz Azul)
    Erick Sánchez (América)
    Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
    Denzell García (FC Juárez)
    Marcel Ruiz (Toluca)
    Brian Gutiérrez (Chivas)
    Alexis Gutiérrez (América)

    Forwards
    Efraín Álvarez (Chivas)
    Roberto Alvarado (Chivas)
    Guillermo Martínez (Pumas)
    Armando González (Chivas)

Amistosos
Mexico crest
Mexico
MEX
Iceland crest
Iceland
ISL
0