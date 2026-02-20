Getty Images Sport
Traducido por
Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González encabezan la lista de convocados de la selección mexicana para enfrentarse a Islandia
- Getty Images Sport
Exjugadores de la selección estadounidense que figuran en la lista
Entre los convocados se encuentran los mexicano-estadounidenses Brian Gutiérrez, exjugador del Chicago Fire y ahora en las filas del Chivas, quien decidió representar a México con la esperanza de ganarse un puesto en la lista definitiva para la Copa Mundial de 2026, y Richard Ledezma, quien anteriormente había jugado para la selección estadounidense, pero recientemente optó por representar a México. Efraín Álvarez, también del Chivas y exjugador del LA Galaxy, también fue incluido por Javier Aguirre.
- Getty Images Sport
«Vasco» sigue evaluando a los jugadores.
El partido contra Islandia forma parte del calendario de preparación de la selección nacional y permitirá al cuerpo técnico evaluar a jugadores de varios clubes de la Liga MX. Al no tratarse de una ventana internacional oficial de la FIFA, el cuerpo técnico no ha podido convocar a jugadores que compiten fuera de México. Por lo tanto, la convocatoria está compuesta exclusivamente por jugadores de la Liga MX.
- Getty Images Sport
Chivas lidera las convocatorias
Chivas aportó el mayor número de jugadores a esta lista, con siete: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González. América y Toluca aportaron cuatro jugadores cada uno.
- Getty Images Sport
Plantilla de México
Goalkeepers
Luis Ángel Malagón (América)
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Defenders
Richard Ledezma (Chivas)
Jesús Garza (Tigres)
Víctor Guzmán (Rayados)
Israel Reyes (América)
Everardo López (Toluca)
Jesús Gallardo (Toluca)
Diego Campillo (Chivas)
Midfielders
Erik Lira (Cruz Azul)
Erick Sánchez (América)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Denzell García (FC Juárez)
Marcel Ruiz (Toluca)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Alexis Gutiérrez (América)
Forwards
Efraín Álvarez (Chivas)
Roberto Alvarado (Chivas)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Chivas)
Anuncios