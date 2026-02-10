Getty Images Entertainment
Richard Keys rompe su silencio mientras él y Andy Gray se preparan para dejar beIN Sports tras 13 años.
Una gran reorganización en el área técnica de beIN
La cadena beIN Sports, con sede en Doha, se prepara para una importante transición, ya que sus dos principales presentadores de la Premier League, Keys y Gray, se disponen a dejar sus puestos al final de la temporada 2025-26. La pareja, que ha sido sinónimo de la cobertura futbolística inglesa de la cadena desde 2013, se marchará oficialmente en mayo, tras la conclusión de la actual temporada nacional. Esto marca el final de un capítulo de 13 años en el que el veterano dúo ha convertido a beIN en una potencia mundial de la radiodifusión.
Según The Daily Mail, la decisión de Keys, de 68 años, y Gray, de 70, de dejar la cadena se tomó de mutuo acuerdo con la emisora. Se espera que se marchen en excelentes términos, tras haber sido los rostros de la cobertura insignia de la cadena a lo largo de múltiples renovaciones de contrato y varios torneos internacionales importantes. Esta medida supone un importante cambio de guardia para una cadena que ha confiado en la experiencia del dúo para presentar sus programas de fútbol más vistos.
«No me voy a retirar», aclara Keys sobre su futuro.
A pesar de las inevitables especulaciones que rodean a un locutor de su edad, Keys se ha apresurado a desmentir cualquier rumor sobre una vida tranquila lejos de las cámaras. «No ha habido ningún desencuentro entre beINSPORTS y yo», escribió en su blog. «He disfrutado cada minuto de mi estancia en Catar, un país que lo es todo para mí. Le tengo un profundo cariño, pero es hora de seguir adelante. No me retiro, simplemente cambio de rumbo. Aún me queda mucho por hacer».
Reconstruir un legado tras el escándalo de Sky Sports
Para comprender la importancia de esta decisión, hay que remontarse a los acontecimientos trascendentales de 2011. Keys y Gray eran los reyes indiscutibles de la cobertura de la Premier League por parte de Sky Sports antes de que un escándalo de sexismo de gran repercusión mediática provocara su amarga salida de la cadena británica. Tras un breve periodo en el desierto, beIN Sports les tendió una mano salvadora en 2013, trasladando sus operaciones a Catar para dirigir la ambiciosa programación deportiva de la cadena.
En los 13 años transcurridos desde entonces, han reconstruido con éxito su marca y se han convertido en la principal fuente de análisis para millones de espectadores en Oriente Medio y el norte de África. Su química, perfeccionada a lo largo de los años en el estudio de Sky, siguió siendo la piedra angular de su atractivo para el público internacional. No solo sobrevivieron a la transición a un nuevo territorio, sino que prosperaron, presentando la cobertura del fútbol de clase mundial y manteniendo su estatus como algunas de las voces más reconocibles, aunque controvertidas, del fútbol mundial.
El cambiante panorama de las retransmisiones futbolísticas
Curiosamente, el momento de su salida significa que el dúo se perderá la cobertura de beIN de la Copa del Mundo de 2026 este verano. A medida que la cadena busca orientarse hacia «nuevas tendencias», incluyendo un mayor enfoque en la integración de las redes sociales y el contenido dirigido a los aficionados, la salida de dos presentadores tradicionales y de la vieja escuela sugiere un cambio en la estrategia de la emisora. El panorama de los medios de comunicación futbolísticos está cambiando rápidamente, e incluso figuras tan consolidadas como Gray y Keys no son inmunes a la evolución de la forma en que los aficionados consumen este deporte.
Para Keys, el regreso al Reino Unido plantea una pregunta interesante: ¿dónde encaja un hombre de 68 años con su trayectoria en el panorama mediático británico actual? Con el auge de las plataformas digitales y los podcasts independientes, hay más vías que nunca para que las voces veteranas encuentren una audiencia fuera de la televisión tradicional. Queda por ver si volverá a la radiodifusión convencional o si se decantará por la vía digital. Lo que es seguro es que, tras 13 años en el desierto, una de las colaboraciones más duraderas del fútbol por fin vuelve a casa.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios