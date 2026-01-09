Revelado: Xavi quiere un trabajo en la Premier League pero sale a la luz la verdad sobre los vínculos de la leyenda del Barcelona con el puesto vacante en el Manchester United
Sin negociaciones... aún
La especulación que vincula a Xavi con el banquillo de Old Trafford se ha intensificado tras la decisión de United de separarse de Ruben Amorim a principios de esta semana. El español ha estado sin trabajo desde su salida de Barcelona en mayo de 2024, lo que lo convierte en uno de los agentes libres de mayor perfil en el mercado.
Sin embargo, a pesar de los informes que sugieren que las conversaciones ya estaban en marcha, Fabrizio Romano ha aclarado la "verdad" sobre la situación. Hablando a través de Sport, el periodista confirmó que, si bien Xavi está en el radar, no hay un diálogo directo entre las partes en esta etapa. Los Red Devils apenas han comenzado su proceso formal para identificar un sucesor para Amorim, y aunque se están elaborando listas, los teléfonos aún no están sonando sin parar.
United está en las primeras etapas de lo que debe ser un proceso de selección meticuloso. Habiendo pasado por otro entrenador, el departamento deportivo liderado por INEOS está bajo una inmensa presión para acertar con este nombramiento. En consecuencia, si bien Xavi es un nombre que tiene un peso significativo en los pasillos de poder en Old Trafford, la idea de que un acuerdo está "avanzado" o "concreto" es prematura.
- Getty Images Sport
Xavi listo para la Premier League
Mientras que la postura del club es de cautela y proceso, la postura del lado del entrenador parece ser de ambición y preparación. Después de dejar el Barcelona hace casi dos años, Xavi dio un paso atrás deliberado desde el centro de atención. Su mandato en el Camp Nou, aunque produjo un título de La Liga, estuvo definido por un intenso escrutinio mediático, palancas financieras y el inmenso peso psicológico de dirigir el club de su corazón. El descanso fue necesario para que él pudiera desconectarse, recargar sus baterías y reflexionar sobre sus próximos pasos.
Ahora, los informes indican que el período sabático del entrenador de 45 años ha terminado efectivamente. Xavi se siente renovado y está buscando activamente su próximo proyecto, con Romano diciendo que al excentrocampista le "encantaría" entrenar en la Premier League.
El modelo del Barcelona atrae al United
Más allá de su fama como jugador, los directivos del United aparentemente están mirando el historial como entrenador de Xavi con admiración, específicamente el trabajo que realizó durante la temporada 2021-22. Cuando Xavi asumió el mando del Barcelona de manos de Ronald Koeman, los gigantes catalanes estaban en estado de crisis: a mitad de tabla, financieramente asfixiados y sufriendo una crisis de identidad tras la salida de Lionel Messi.
La capacidad de Xavi para estabilizar ese barco que se estaba hundiendo, restaurar una identidad clara de juego y eventualmente llevarlos al título de liga la temporada siguiente se considera el modelo exacto que el United necesita en este momento. Los paralelismos entre el caos del Barcelona post-Messi y la deriva del United tras Sir Alex Ferguson son notables.
Según se informa, los responsables en Old Trafford están impresionados por cómo Xavi navegó en el campo minado político de un gran club, integró a productos de la academia juvenil como Lamine Yamal y Pau Cubarsi, y gestionó un vestuario con grandes egos. El United está desesperado por un entrenador que pueda imponer un estilo de juego mientras maneja la presión única del "banquillo caliente", y el currículum de Xavi sugiere que tiene el temperamento para hacer precisamente eso.
- Getty Images Sport
El juego de la espera
Por ahora, la situación sigue siendo un juego de espera. Se espera que el Manchester United lleve a cabo una búsqueda exhaustiva, abarcando un amplio espectro para asegurarse de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, el conocimiento de que un candidato del calibre de Xavi no solo está disponible sino que busca activamente un movimiento a la Premier League lo coloca en una posición fuerte.
Los próximos días y semanas serán cruciales. Si el United decide que quiere un entrenador con un historial comprobado de revivir gigantes caídos y un deseo de jugar un fútbol proactivo y basado en la posesión, el camino hacia Xavi está claro. No hay tarifas de compensación que pagar a otro club, y el entrenador está listo para volar. La admiración mutua está ahí; ahora simplemente requiere que el United convierta su interés en una oferta formal. Hasta entonces, Xavi espera entre bastidores, un espectador de alto perfil del drama de Old Trafford, listo para intervenir si surge la llamada.