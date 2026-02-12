Revelado: Por qué Raheem Sterling eligió fichar por el Feyenoord a pesar de haber mantenido conversaciones con el Tottenham

Sin embargo, el informe afirma que Sterling no estaba dispuesto a fichar por un club que carece de estabilidad, y los Spurs están a solo 24 horas de despedir a Thomas Frank, al tiempo que corren el riesgo de caer en la lucha por el descenso, ya que solo tienen cinco puntos de ventaja sobre el West Ham United, que ocupa el puesto 18. Aunque se dice que Van Persie fue clave para convencer a Sterling de que se trasladara a Holanda, este también ha pasado tiempo con figuras importantes del mundo del fútbol para asegurarse de que su próximo paso fuera el correcto, después de que su contrato con el Chelsea fuera rescindido de mutuo acuerdo.

Como resultado, el extremo firmó un contrato limitado; el club holandés quería que se quedara más tiempo, pero él es cauteloso con respecto a sus perspectivas profesionales futuras.