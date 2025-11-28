Revelado: Manchester City, Liverpool y Arsenal, entre los cinco clubes de la Premier League a los que se aplica la cláusula de liberación especial de Serhou Guirassy, ya que el precio baja de 75 millones de euros

La saga contractual de Guirassy ha vuelto a tomar protagonismo después de que Sky Sports confirmara que su cláusula de rescisión en el Dortmund sigue activa, pero no para la próxima ventana de invierno. En su lugar, se vuelve válida en el verano de 2026 y su valor se reducirá drásticamente.

La opción de salida del delantero bajará a alrededor de €50 millones (£44 millones/$57 millones), una disminución importante respecto al rango de €60-75 millones (£52 millones/$69 millones - £61 millones/$80 millones) discutido el verano pasado. Los expertos de Dortmund han descrito la cláusula como "escalonada", lo que significa que se vuelve más accesible financieramente con el tiempo.

Según Sky Sport, la cláusula está disponible exclusivamente para siete clubes: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United.

Estos equipos pueden activarla directamente, mientras que todos los demás, incluidos los pretendientes de la Serie A, Bundesliga, Ligue 1 o la Pro League saudí, deben negociar tarifas más altas con el Dortmund.

Guirassy, quien se ha convertido en el ancla ofensiva del Dortmund, mantiene abiertas sus opciones y ha dejado claro que solo consideraría mudarse a un club de primer nivel capaz de ofrecer títulos y ambiciones de la Liga de Campeones.