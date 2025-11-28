Revelado: Manchester City, Liverpool y Arsenal, entre los cinco clubes de la Premier League a los que se aplica la cláusula de liberación especial de Serhou Guirassy, ya que el precio baja de 75 millones de euros
La cláusula exclusiva de Guirassy se activará el próximo verano
La saga contractual de Guirassy ha vuelto a tomar protagonismo después de que Sky Sports confirmara que su cláusula de rescisión en el Dortmund sigue activa, pero no para la próxima ventana de invierno. En su lugar, se vuelve válida en el verano de 2026 y su valor se reducirá drásticamente.
La opción de salida del delantero bajará a alrededor de €50 millones (£44 millones/$57 millones), una disminución importante respecto al rango de €60-75 millones (£52 millones/$69 millones - £61 millones/$80 millones) discutido el verano pasado. Los expertos de Dortmund han descrito la cláusula como "escalonada", lo que significa que se vuelve más accesible financieramente con el tiempo.
Según Sky Sport, la cláusula está disponible exclusivamente para siete clubes: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United.
Estos equipos pueden activarla directamente, mientras que todos los demás, incluidos los pretendientes de la Serie A, Bundesliga, Ligue 1 o la Pro League saudí, deben negociar tarifas más altas con el Dortmund.
Guirassy, quien se ha convertido en el ancla ofensiva del Dortmund, mantiene abiertas sus opciones y ha dejado claro que solo consideraría mudarse a un club de primer nivel capaz de ofrecer títulos y ambiciones de la Liga de Campeones.
- getty
Guirassy no está interesado en un cambio a Arabia Saudita
Aunque los clubes sauditas continúan rondando a los nombres más grandes de Europa, Guirassy no tiene interés en dirigirse a la Saudi Pro League. Este verano, rechazó una oferta de €20 millones por año de Al-Hilal, creyendo que el movimiento llegaría demasiado pronto en su carrera.
Desde que se unió a Dortmund en 2024 por €18 millones, Guirassy ha entregado un rendimiento excepcional con 38 goles y nueve asistencias en 50 partidos. Una breve caída en su nivel a principios de esta temporada generó preocupaciones, pero respondió enfáticamente con un doblete en la victoria de Dortmund 4-0 en la Liga de Campeones sobre el Villarreal, recordando a los pretendientes su fiabilidad al más alto nivel.
Su contrato se extiende hasta 2028, pero la cláusula de rescisión inminente significa que Dortmund sabe que podría tener dificultades para retenerlo si un club importante actúa con decisión en 2026. Por ahora, Guirassy sigue completamente comprometido con el proyecto de Dortmund, vinculando su futuro a largo plazo con la capacidad del club para competir por títulos.
Sin embargo, la leyenda alemana Oliver Kahn está convencido de que el delantero quiere dejar el club, pronosticando un traspaso en el verano.
Dortmund busca al delantero de Hoffenheim como reemplazo de Guirassy
Con la salida de Guirassy como una posibilidad genuina, el Dortmund ha comenzado a prepararse para la vida sin su estrella delantero. El club está explorando seriamente un movimiento por Fisnik Asllani, el prometedor internacional de Kosovo del Hoffenheim.
La cláusula de rescisión de Asllani está fijada en 30 millones de euros, que se activará a partir del verano de 2026, lo que lo convierte en una opción realista y financieramente viable. El Dortmund había considerado ficharlo el verano pasado, pero el jugador eligió extender su contrato hasta 2029.
Ahora, el interés ha regresado, pero la competencia es intensa. El Bayern está monitoreando a Asllani como una opción de ataque rotacional, mientras que el Barcelona ha surgido como un nuevo contendiente. El delantero ha entregado seis goles y tres asistencias en esta temporada de la Bundesliga y continúa creciendo después de un destacado período de préstamo en Elversberg.
- AFP
¿Qué sigue para Dortmund y Guirassy?
Desde luchar por minutos en Lille hasta períodos de revelación en Rennes y Colonia, Guirassy se transformó en Stuttgart con unos notables 30 goles en 30 partidos de la Bundesliga antes de moverse a Dortmund. Con su cláusula de rescisión disminuyendo y los clubes más grandes de Europa rondando, Dortmund enfrenta un desafío inevitable. Si Guirassy se queda dependerá del progreso del club, su capacidad para competir al más alto nivel, y cuán agresivamente lo persigan los siete grandes habilitados en 2026.
Por ahora, Dortmund permanece enfocado en el presente ya que lo ven como un sucesor ideal que es fuerte en el juego aéreo, con calma dentro del área, y lo suficientemente joven como para desarrollarse en un número 9 a largo plazo.