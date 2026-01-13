Revelado: Luis Enrique y el jefe de USMNT, Mauricio Pochettino, están en la lista de cuatro candidatos de Manchester United para suceder a Rubén Amorim
El Man Utd busca el reemplazo de Amorim
Manchester United se separó de Amorim después de solo 14 meses al mando tras su explosiva salida contra el club a raíz del decepcionante empate 1-1 del equipo con Leeds United en Elland Road. El excentrocampista Darren Fletcher ha asumido el control de forma temporal, pero no ha logrado ganar en dos partidos al mando. Fletcher ha supervisado un empate 2-2 en la Premier League con Burnley y una derrota 2-1 ante Brighton en la tercera ronda de la FA Cup. Fletcher ahora está listo para regresar a su trabajo anterior a cargo de los Sub-18, y se espera que su excompañero Carrick sea nombrado como entrenador interino hasta el final de la campaña. Este será el segundo período de Carrick a cargo temporal del club, ya que también estuvo al mando durante tres partidos en 2021 tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer. Real Madrid defensa Jonathan Woodgate y exasistente de Chelsea e Inglaterra Steve Holland se espera que sean parte del cuerpo técnico de Carrick en Old Trafford.
Pochettino y Enrique en la lista de candidatos del Man Utd
El Manchester United ahora está buscando otro entrenador permanente que pueda ayudar a devolver al club a sus glorias pasadas. Según the Mirror, Enrique es uno de los "objetivos principales" del club y los Red Devils están monitoreando su situación en la capital francesa. El United espera nombrar un nuevo entrenador con una gran experiencia y alguien acostumbrado a lidiar con la presión que conlleva ser el entrenador de los Red Devils. Enrique es visto como una buena opción, particularmente porque estará en los últimos 12 meses de su contrato en el verano y aún no ha extendido su acuerdo. Pochettino también está en la lista de cuatro hombres del Manchester United, junto con el jefe de Inglaterra Thomas Tuchel y el entrenador de Brasil Carlo Ancelotti.
¿Podría Luis Enrique dejar el PSG por el Man Utd?
El interés del Manchester United en Enrique no es una sorpresa dado el enorme éxito que ha logrado en su carrera como entrenador. El español ganó el triplete en su primera temporada en el Barcelona y ha seguido logrando más éxitos con el PSG. De hecho, se convirtió en el segundo entrenador en ganar el triplete con dos clubes diferentes la temporada pasada, ya que el PSG arrasó con todos, obteniendo la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Sin embargo, queda por ver si podría ser tentado a alejarse del Parque de los Príncipes al final de la temporada. La reciente especulación de que Luis Enrique está planeando su salida ha sido calificada como "100% noticias falsas" por el director deportivo Luis Campos, mientras que los propietarios cataríes del club supuestamente están interesados en atarlo con un contrato de por vida después de estar encantados con su trabajo con el PSG hasta ahora.
¿Qué sigue para el Man Utd?
Carrick está listo para hacerse cargo del entrenamiento del Manchester United por primera vez el miércoles cuando los jugadores regresen a la acción después de haber tenido un tiempo libre tras su eliminación de la FA Cup a manos del Brighton. El excentrocampista enfrenta un inicio desafiante en su carrera de regreso al banquillo del Manchester United ya que el Manchester City es el próximo en la Premier League en Old Trafford y luego los Red Devils se dirigen a enfrentar a los líderes de la liga, el Arsenal. Sin embargo, Carrick se verá reforzado por el regreso del AFCON de Bryan Mbeumo y Amad Diallo, ya que ambos jugadores estarán nuevamente disponibles para la selección después de que sus sueños de gloria en la competencia se vieran truncados en los cuartos de final.