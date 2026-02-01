(C)GettyImages
Revelado: el factor que pone al Barcelona por delante en la carrera por Marcus Rashford
Carrick fue un rostro conocido en su regreso a Old Trafford
No se trata de una obligación de compra, sino de una cláusula opcional que puede activarse sin que los pesos pesados de la Premier League en Old Trafford tengan margen de intervención. Con esto en mente, el United observa la situación más con esperanza que con verdadera expectativa.
Se ha señalado que Carrick, quien actualmente supervisa los asuntos del primer equipo en Old Trafford hasta el final de la temporada, estaría interesado en contar con un rostro familiar a su lado en la campaña 2026-27, siempre y cuando el camino se despeje para que ambos puedan iniciar una nueva etapa en Manchester.
The Telegraph informa que el actual técnico del United desea reencontrarse con un excompañero, después de que ambos compartieran vestuario bajo las órdenes de Louis van Gaal, el entrenador que le dio a Rashford su debut profesional en 2016.
- Getty
El destino de Rashford está completamente en manos del Barcelona
Desde que Ruben Amorim fue relevado de sus funciones en el United a comienzos de 2026, se ha especulado con el posible regreso de una estrella formada en casa a sus raíces. Fue el técnico portugués quien marginó a Rashford y dio luz verde a sus cesiones al Aston Villa y posteriormente al Barcelona.
Con su salida, en Manchester se habla de nuevos comienzos. Carrick ha tenido un arranque prometedor en su etapa al frente del equipo, encadenando tres victorias consecutivas ante el Manchester City, el Arsenal y el Fulham.
Ese impulso podría situarlo pronto en posición de trazar planes a largo plazo en Old Trafford, con el United listo para nombrar a un entrenador permanente en verano. En ese mismo periodo también se tomarán decisiones clave sobre el futuro de Rashford.
Desde España surgieron informaciones que apuntaban a una supuesta preocupación del Barcelona por los planes del atacante, ante la posibilidad de que fuera tentado para regresar al fútbol inglés. Sin embargo, esas versiones han sido desmentidas por Mundo Deportivo.
Según el medio catalán, los Blaugrana “no están preocupados por el futuro de Rashford en caso de que finalmente decidan retener al extremo”, y aseguran que “en las negociaciones con el Manchester United, el club garantizó prioridad absoluta sobre el jugador”.
La única vía para que el Manchester United pueda entablar conversaciones
El destino de Rashford está, por ahora, en manos del Barcelona, ya que “la opción de compra de 30 millones de euros incluida en el acuerdo tiene prioridad sobre cualquier intención del club inglés de repatriarlo”. No obstante, todavía podría abrirse una puerta para el United.
Según se informa, “solo se daría un escenario distinto si el Barcelona intentara renegociar la cifra” previamente pactada por Rashford. En caso de buscar una rebaja, los términos originales del préstamo dejarían de aplicarse.
Si un club que ha atravesado problemas financieros ampliamente documentados decide finalmente desembolsar los 30 millones de euros, poco importará lo que se desee en Manchester: el United quedaría al margen de la operación.
- Getty
La postura de Rashford: el internacional inglés quiere quedarse en el Camp Nou
Rashford se ha mantenido al margen del debate reciente sobre su futuro, aunque anteriormente dejó claro su deseo de continuar en Cataluña, en lugar de regresar a la Premier League.
En declaraciones realizadas en diciembre de 2025, el delantero afirmó: “Quiero quedarme en el Barça. Ese es el objetivo final, aunque no es la razón por la que entreno duro y doy todo de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para conquistar títulos. Me estoy adaptando muy bien tanto al club como a la ciudad, y desde el primer día me he sentido muy bien recibido.
“Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar trofeos. La temporada pasada fue fantástica, pero el fútbol avanza rápido y las cosas cambian. El objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente enfocado en eso. Todo ha sido excelente con el cuerpo técnico y mis compañeros; no tengo ninguna queja. Estoy en el entorno perfecto para seguir creciendo como futbolista, así que solo intento dar lo mejor cada día y contribuir a que el equipo gane. Ya veremos qué sucede el próximo verano”.
Rashford tiene contrato con el Manchester United hasta 2028, aunque todo apunta a que ese vínculo no llegará a cumplirse. Desde Barcelona, Hansi Flick ha manifestado su intención de retener al atacante de 28 años más allá de un verano que podría incluir su participación en la Copa del Mundo con Inglaterra.
Anuncios