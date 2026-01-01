Getty/GOAL
Revelado: Enzo Maresca sorprendentemente le dijo a Chelsea que estaba hablando con el Manchester City en dos ocasiones
La historia de Maresca en el Man City
Maresca ha tenido dos etapas con el City como entrenador. Trabajó con el equipo sub-21 del club en la campaña 2020-21, antes de regresar a un entorno familiar como asistente de Guardiola tras un breve período a cargo del Parma en su país natal.
Se ha especulado sobre un retorno a la mitad azul de Manchester. The Athletic ha informado sobre cómo el City está en el proceso de elaborar planes de contingencia para el verano de 2026, en caso de que Guardiola decida alejarse del último año de su contrato.
Fuentes afirman que hay una “expectativa creciente de que esta sea la última temporada de Guardiola en el City”, con “una decisión firme que probablemente se tomará más cerca de la finalización de la campaña”. Si el exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich se marchara, entonces habrá que encontrar un sucesor adecuado.
Preguntas sobre el futuro de Guardiola
Se dice que Maresca ha mantenido “admiradores en la jerarquía” en el Etihad y "se espera que figure prominentemente si surge una vacante". No será el único candidato considerado, ya que el ex capitán del City Vincent Kompany, que ahora trabaja con el capitán de Inglaterra Harry Kane en el Bayern, también está siendo presentado como un futuro entrenador de los Blues.
El City reconoce que Guardiola tiende a dejar las cosas “relativamente tarde antes de decidir su futuro”, lo que significa que es necesario cubrir todas las bases. The Athletic informa que el caso del Fair Play Financiero (FFP) que continúa arrojando una sombra sobre el Etihad, sin que se haya emitido un veredicto aún en una saga que involucra al menos 115 cargos, no tiene "ninguna repercusión en la situación de Guardiola".
Maresca ha mantenido conversaciones con los directivos del Man City.
Maresca ha sido consciente de la incertidumbre en Manchester desde hace algún tiempo. Según The Athletic, habló con funcionarios del City en un par de ocasiones durante la primera mitad de la temporada 2025-26.
Informan que: “Fuentes informadas sobre el asunto que no están autorizadas para hablar públicamente indican que Maresca informó al Chelsea — dos veces a finales de octubre y nuevamente a mediados de diciembre — que estaba hablando con personas asociadas al City sobre su candidatura para el puesto de entrenador si y cuando surgiera una vacante futura.” Maresca estaba “contractualmente obligado” a informar al Chelsea de cualquier discusión que tuviera con otros clubes.
El hombre de 45 años no habrá hecho ningún favor a su causa en el oeste de Londres al admitir que estaba hablando con rivales domésticos. Empeoró aún más su imagen a los ojos de los jefes de los Blues cuando habló públicamente a mediados de diciembre sobre la supuesta falta de “apoyo” que estaba recibiendo en Chelsea.
Maresca guió al Chelsea a las semifinales de la Carabao Cup tras esos comentarios, pero vio su reinado llegar a su fin a principios de 2026 tras una serie de tres partidos de la Premier League sin una victoria. Su último partido al mando fue un empate 2-2 con Bournemouth que vio al equipo local abucheado en el Bridge.
¿Quiénes serán los próximos entrenadores en Chelsea y Man City?
Queda por ver cuál será su próximo papel, y quién será el sustituto de Chelsea, pero Guardiola parecería estar a favor de pasar su testigo a un rostro familiar.
El actual jefe del City ha dicho previamente de un hombre al que tiene en la más alta estima: “Uno de los mejores entrenadores del mundo, Enzo Maresca, lo conozco bastante bien, pero el trabajo que ha hecho en el Chelsea no recibe suficiente crédito. Ganar la Copa Mundial de Clubes, la Conference League, clasificar a la Liga de Campeones en una liga que es tan difícil con un equipo joven. Es excepcional.”
Ganar dos trofeos y guiar al Chelsea de regreso a la élite de la competencia europea no fue suficiente para que Maresca mantuviera su trabajo, con los Blues ahora preparándose para tomar una dirección diferente.
