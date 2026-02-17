Revelado: El Manchester United está dispuesto a dar un portazo al intento del Barcelona de fichar a Marcus Rashford

El United se quedó fuera de las competiciones europeas la temporada pasada, tras terminar en la mitad inferior de la Premier League y perder la final de la Europa League ante el Tottenham, lo que le supuso perder la participación en la Champions League. Con los resultados financieros del segundo trimestre del club previstos para la próxima semana, la gravedad de perder 100 millones de libras (136 millones de dólares) en ingresos de la Champions League quedará patente para los aficionados.

La deuda total del club asciende a unos 1290 millones de libras (1700 millones de dólares), y los Red Devils han pagado multas por patrocinio en los últimos meses, además de una indemnización de 10 millones de libras (14 millones de dólares) al exentrenador Rubén Amorim. No se cree que el entrenador interino Michael Carrick tenga un salario desorbitado, pero sí tiene una cláusula de bonificación en su contrato en caso de que consiga que el United vuelva a la máxima competición europea al final de la temporada.