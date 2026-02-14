Revelado: el Chelsea fracasó en su sorprendente intento de fichar a la estrella del Tottenham en el mercado de invierno

Bergvall se incorporó al Tottenham en 2024, pero el año pasado firmó una prolongación de su contrato a largo plazo que se extiende hasta 2031. Habló de lo mucho que estaba disfrutando de su estancia en el club.

«Estoy muy emocionado y muy agradecido a todos los que me han ayudado, y estoy deseando que esta aventura continúe», afirmó. «Es un club con grandes ambiciones, estoy disfrutando mucho aquí y jugando en este increíble club de fútbol. He aprendido mucho. Al llegar a un nuevo país, a una nueva cultura, por supuesto que Deki (Dejan Kulusevski) me ayudó mucho al principio, pero aun así, vivir solo, cocinar y todo lo demás... No se trata solo de ser futbolista y entrenar todos los días, sino de todo lo que hay alrededor. Tienes que cuidar el coche, la casa o el apartamento... todo, realmente, así que creo que he madurado mucho como persona y como jugador.

Creo que he trabajado muy duro para ello y, con la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico, he evolucionado mucho esta temporada. Si lo comparas con el comienzo de la temporada, yo venía de la liga sueca, tenía mucho que aprender y necesitaba adaptarme un poco, pero creo que alrededor de Navidad y antes de eso, empecé a tener más tiempo (en el campo) y empecé a crecer y a aprender más con la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico».