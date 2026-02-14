Getty
Revelado: el Chelsea fracasó en su sorprendente intento de fichar a la estrella del Tottenham en el mercado de invierno
El Chelsea se interesa por Bergvall
El Chelsea intentó fichar a Bergvall este invierno, pero, según The Athletic, el Tottenham no estaba interesado en dejar marchar al centrocampista. Los Blues no fueron el único club de la Premier League que se interesó por el joven sueco, ya que el Aston Villa también se puso en contacto con los Spurs. Bergvall fue nombrado Jugador del Año del Tottenham la temporada pasada, pero le ha costado tener el mismo impacto en la actual campaña bajo las órdenes de Frank. Bergvall solo ha sido titular en 10 partidos de la Premier League en 2025-26, pero su situación podría cambiar tras el nombramiento de Tudor.
Bergvall firma un contrato de larga duración con los Spurs
Bergvall se incorporó al Tottenham en 2024, pero el año pasado firmó una prolongación de su contrato a largo plazo que se extiende hasta 2031. Habló de lo mucho que estaba disfrutando de su estancia en el club.
«Estoy muy emocionado y muy agradecido a todos los que me han ayudado, y estoy deseando que esta aventura continúe», afirmó. «Es un club con grandes ambiciones, estoy disfrutando mucho aquí y jugando en este increíble club de fútbol. He aprendido mucho. Al llegar a un nuevo país, a una nueva cultura, por supuesto que Deki (Dejan Kulusevski) me ayudó mucho al principio, pero aun así, vivir solo, cocinar y todo lo demás... No se trata solo de ser futbolista y entrenar todos los días, sino de todo lo que hay alrededor. Tienes que cuidar el coche, la casa o el apartamento... todo, realmente, así que creo que he madurado mucho como persona y como jugador.
Creo que he trabajado muy duro para ello y, con la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico, he evolucionado mucho esta temporada. Si lo comparas con el comienzo de la temporada, yo venía de la liga sueca, tenía mucho que aprender y necesitaba adaptarme un poco, pero creo que alrededor de Navidad y antes de eso, empecé a tener más tiempo (en el campo) y empecé a crecer y a aprender más con la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico».
¿Tudor dará un giro al Tottenham?
Tras una pésima campaña en la Premier League bajo la dirección de Frank, el Tottenham ha recurrido ahora a Tudor para intentar darle la vuelta a la temporada. El exentrenador de la Juventus afirma ser muy consciente del reto que tiene por delante en el norte de Londres. En declaraciones a los medios del club, afirmó: «Es un honor incorporarme a este club en un momento tan importante. Soy consciente de la responsabilidad que se me ha encomendado y tengo claro cuál es mi objetivo: aportar mayor consistencia a nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido. Esta plantilla tiene mucha calidad, y mi trabajo consiste en organizarla, motivarla y mejorar rápidamente nuestros resultados».
El Arsenal es el siguiente...
El primer partido de Tudor al mando será nada menos que el derbi del norte de Londres contra el Arsenal. Promete ser un bautismo de fuego para el nuevo entrenador, que recibirá al líder de la Premier League de Mikel Arteta en el Tottenham Hotspur Stadium. Los Gunners son favoritos para llevarse la victoria, pero los Spurs saben que si consiguen imponerse a sus vecinos en el derbi, podrían perjudicar seriamente sus opciones de terminar en lo más alto de la tabla. El Arsenal cuenta actualmente con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, pero en su último partido empató a uno con el Brentford.
