Revelado: ¿Cuánto tiempo estará fuera Jude Bellingham y qué partidos se perderá?

Álvaro Arbeloa insistió en que no había indicios antes del inicio del partido contra el Rayo Vallecano de que Jude Bellingham estuviera en riesgo de lesión, a pesar de su exigente calendario reciente. El entrenador interino del Real Madrid declaró: “Estaba en perfectas condiciones para jugar, aunque ha estado dando el máximo en cada partido desde que estoy aquí”.

Arbeloa agregó al referirse a la ausencia de Bellingham: “Es una pérdida importante, pero cuento con una plantilla extraordinaria para afrontarlo. No olvidemos que 17 de nuestros jugadores fueron campeones de Europa hace año y medio, y con ellos superaremos cualquier baja que tengamos”.

Bellingham no participará en la lucha por el título de LaLiga durante las próximas semanas, mientras el Real Madrid intenta mantenerse al ritmo de sus rivales del Clásico, el Barcelona. Se espera que regrese a la acción el domingo en su visita a Valencia.

Si su ausencia se extiende a cinco semanas, Bellingham también se perdería los partidos domésticos frente a Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta y Elche, enfrentándose a una carrera contrarreloj para estar listo de cara al derbi contra el Atlético de Madrid el 22 de marzo, previo al siguiente parón internacional.

Además, se perderá los encuentros de ida y vuelta de la fase de eliminatorias de la Champions League frente al Benfica de José Mourinho, dejando a otros jugadores la responsabilidad de mantener vivos los sueños europeos del Real Madrid en la temporada 2025-26.