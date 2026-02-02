Getty
Revelado: ¿Cuánto tiempo estará fuera Jude Bellingham y qué partidos se perderá?
Bellingham sufrió una lesión en el tendón de la corva contra el Rayo Vallecano
Jude Bellingham duró menos de 10 minutos en el encuentro del Real Madrid contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Persiguió un balón por la banda izquierda, pero tuvo que detenerse antes de poder hacerse con la posesión.
Quedó claro que estaba sufriendo dolor, y el personal médico fue rápidamente llamado al campo. Pronto se hizo evidente que no podría continuar, lo que obligó al entrenador interino del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a ajustar sus planes de inmediato.
El club, uno de los aspirantes al título de LaLiga, publicó una actualización en su sitio web oficial: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Su recuperación será monitorizada”.
Cuánto tiempo estará fuera Bellingham
Los clubes rara vez establecen plazos exactos para la recuperación de los jugadores, ya que es difícil determinar cuánto tardará en sanar cualquier lesión. Sin embargo, hay optimismo en la capital española sobre que Bellingham no estará fuera por mucho tiempo.
Según informa AS: “Bellingham estará fuera aproximadamente un mes. Podrían ser tres semanas y media; podrían ser cinco. Ese es el tiempo estimado”. El centrocampista se ha mantenido en excelente estado físico desde que regresó de una cirugía de hombro en el verano de 2025.
Bellingham es considerado un jugador “intocable” bajo Álvaro Arbeloa, acumulando tantos minutos como sea posible. Su última lesión fue evaluada de inmediato, con chequeos realizados apenas minutos después de abandonar el campo. AS señala: “Normalmente se recomienda esperar 24-48 horas debido a la hinchazón, que dificulta el diagnóstico. Pero en su caso, se pudo evaluar de inmediato, y así se hizo”.
Partidos de LaLiga y Champions League que Bellingham podría perderse
Álvaro Arbeloa insistió en que no había indicios antes del inicio del partido contra el Rayo Vallecano de que Jude Bellingham estuviera en riesgo de lesión, a pesar de su exigente calendario reciente. El entrenador interino del Real Madrid declaró: “Estaba en perfectas condiciones para jugar, aunque ha estado dando el máximo en cada partido desde que estoy aquí”.
Arbeloa agregó al referirse a la ausencia de Bellingham: “Es una pérdida importante, pero cuento con una plantilla extraordinaria para afrontarlo. No olvidemos que 17 de nuestros jugadores fueron campeones de Europa hace año y medio, y con ellos superaremos cualquier baja que tengamos”.
Bellingham no participará en la lucha por el título de LaLiga durante las próximas semanas, mientras el Real Madrid intenta mantenerse al ritmo de sus rivales del Clásico, el Barcelona. Se espera que regrese a la acción el domingo en su visita a Valencia.
Si su ausencia se extiende a cinco semanas, Bellingham también se perdería los partidos domésticos frente a Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta y Elche, enfrentándose a una carrera contrarreloj para estar listo de cara al derbi contra el Atlético de Madrid el 22 de marzo, previo al siguiente parón internacional.
Además, se perderá los encuentros de ida y vuelta de la fase de eliminatorias de la Champions League frente al Benfica de José Mourinho, dejando a otros jugadores la responsabilidad de mantener vivos los sueños europeos del Real Madrid en la temporada 2025-26.
Candidatura al Mundial: Bellingham busca un lugar en Inglaterra
La buena noticia es que Bellingham ha evitado una rotura completa de su isquiotibial. Se espera que regrese pronto a los planes de Arbeloa y aporte en la búsqueda de nuevos títulos importantes.
Además, tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026. La competencia por los puestos en el equipo de Thomas Tuchel, especialmente en la posición de creador de juego número 10, se está volviendo cada vez más intensa.
