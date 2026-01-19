Getty
Revelado: Cuándo Xabi Alonso decidirá su futuro mientras el destituido técnico del Real Madrid planea su regreso a la Premier League
Título de la Bundesliga y pesadilla en Madrid: la carrera de entrenador de Alonso
Xabi Alonso vio cómo aumentaba su prestigio al supervisar la gloria del título de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, completando la campaña 2023-24 sin sufrir una derrota en la máxima categoría alemana. No se esperaba que se quedara mucho tiempo después de ese triunfo.
Durante el verano de 2025 se le dio la oportunidad de regresar a su tierra natal. Aprovechó la oportunidad de reavivar su relación laboral con el Real Madrid, habiendo disputado previamente 236 partidos con Los Blancos como jugador.
Sin embargo, esa aventura no se desarrolló como se planeó, se dice que Alonso chocó con figuras como Vinicius Junior y Jude Bellingham antes de ser despedido de manera abrupta. Ahora está sin trabajo y esperando ofertas atractivas.
¿Rumbo a la Premier League? Cuándo Xabi Alonso tiene la intención de escuchar ofertas
Según The Times, el excentrocampista del Liverpool Xabi Alonso está "interesado en un movimiento a la Premier League" después de haber pasado cinco años de su carrera como jugador en Anfield, saboreando triunfos en la FA Cup y la Champions League en Merseyside.
Se ha especulado sobre una reunión con los Reds, ya que se hace la extraña pregunta sobre el futuro de Arne Slot, pero Alonso no está presionando al holandés todavía. Eso se debe a que se afirma que tiene la intención de "descansar y considerará cualquier oferta a partir de junio".
Ninguna llamada de auxilio de Tottenham será respondida.
Esa postura se está tomando en medio de rumores de que el español emerge como un candidato potencial para hacerse cargo del Tottenham. Thomas Frank está cayendo bajo una presión creciente solo unos meses en su propio reinado en el norte de Londres.
Se informa que los Spurs están “decididos a darle tiempo a Frank y el club es comprensivo con algunos de los factores que están haciendo su trabajo más difícil, como la falta de liderazgo y experiencia en el equipo, lesiones de jugadores ofensivos y trastornos en posiciones clave fuera del campo”.
Los fanáticos, sin embargo, han comenzado a expresar su disgusto por los recientes desempeños - con solo tres victorias recogidas en los últimos 15 juegos del club - y algunos de ellos cantaron “te van a despedir por la mañana” a su asediado entrenador durante una desastrosa derrota 2-1 en casa ante el West Ham.
Se afirma que “la falta de alternativas claras para reemplazar a Frank a mitad de temporada se considera parte del dilema del club, especialmente ya que existe el peligro de que un nombramiento equivocado pudiera acercar a los Spurs más a la zona de descenso”.
El Tottenham está en el puesto 14 de la tabla de la Premier League, a 10 puntos del West Ham, que está en el puesto 18. Existe una sensación interna de que “los nombramientos interinos en el club no han ido bien en temporadas recientes”, y hay un deseo de evitar ese escenario nuevamente si es posible.
Frank recibirá más tiempo en el Spurs.
Alonso aparentemente no tiene ningún deseo de asumir las riendas de un equipo nuevamente en el corto plazo, por lo que no responderá a las llamadas de auxilio de los Spurs. Mauricio Pochettino, quien nunca ha ocultado el hecho de que le gustaría regresar al norte de Londres, también está ocupado en este momento. Está supervisando eventos con la selección de Estados Unidos de cara a un Mundial en casa este verano.
Vinai Venkatesham, director ejecutivo de los Spurs, habló sobre la situación actual al dirigirse directamente a los aficionados en una carta abierta publicada en el programa del día del partido del club: “Todos sentimos la brecha entre donde estamos y donde queremos estar, y aunque sabemos que el progreso lleva tiempo, compartimos su impaciencia por cerrarla. Nuestros seguidores quieren victorias y actuaciones de las que puedan estar orgullosos, y sabemos que el primer equipo masculino ha estado por debajo de donde queremos estar hasta ahora esta temporada.”
Se están haciendo esfuerzos para corregir esos errores, pero Alonso no formará parte de ese proceso mientras se le da a Frank más tiempo para ajustar las cosas y demostrar que no se necesita encontrar un sucesor en 2026.
