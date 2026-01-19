Revelado: Cuándo Xabi Alonso decidirá su futuro mientras el destituido técnico del Real Madrid planea su regreso a la Premier League

Esa postura se está tomando en medio de rumores de que el español emerge como un candidato potencial para hacerse cargo del Tottenham. Thomas Frank está cayendo bajo una presión creciente solo unos meses en su propio reinado en el norte de Londres.

Se informa que los Spurs están “decididos a darle tiempo a Frank y el club es comprensivo con algunos de los factores que están haciendo su trabajo más difícil, como la falta de liderazgo y experiencia en el equipo, lesiones de jugadores ofensivos y trastornos en posiciones clave fuera del campo”.

Los fanáticos, sin embargo, han comenzado a expresar su disgusto por los recientes desempeños - con solo tres victorias recogidas en los últimos 15 juegos del club - y algunos de ellos cantaron “te van a despedir por la mañana” a su asediado entrenador durante una desastrosa derrota 2-1 en casa ante el West Ham.

Se afirma que “la falta de alternativas claras para reemplazar a Frank a mitad de temporada se considera parte del dilema del club, especialmente ya que existe el peligro de que un nombramiento equivocado pudiera acercar a los Spurs más a la zona de descenso”.

El Tottenham está en el puesto 14 de la tabla de la Premier League, a 10 puntos del West Ham, que está en el puesto 18. Existe una sensación interna de que “los nombramientos interinos en el club no han ido bien en temporadas recientes”, y hay un deseo de evitar ese escenario nuevamente si es posible.