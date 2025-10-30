Revelado: Cuándo se espera que Paul Pogba finalmente forme parte del equipo de Mónaco por primera vez mientras se acerca el debut con el equipo francés

Siempre iba a ser una tarea difícil para el excentrocampista del Manchester United y Juventus ponerse al día con las exigencias del fútbol de primera división después de no jugar durante casi dos años. En julio, explicó que el club había diseñado un programa de rehabilitación meticulosamente planificado para recuperar los niveles de forma física de Pogba.

"Puedo garantizarte que Paul no podrá jugar contra Le Havre [en el juego inaugural de la Ligue 1]", dijo Scuro en julio. "Debió haber estado bromeando. Tenemos que ser realistas y honestos. Esperamos un proceso de tres meses para poder rehabilitarlo. Cuando lo ves en la televisión, el deporte de alto nivel puede parecer fácil, pero tienes que darte cuenta de la intensidad requerida. Y Mónaco es uno de los equipos más intensos de la Ligue 1 y de Europa en términos de juego. Así que nuestros jugadores tienen que estar muy en forma para estar en el campo. Pero es nuestro trabajo darle las herramientas para hacerlo."

El martes, Pocognoli enfatizó que Pogba será juzgado en función del futbolista que es hoy en día en lugar de tener en cuenta sus logros pasados.

"Creo que tendremos que pasar por un proceso juntos juzgándolo por el jugador que es hoy, simplemente. El Paul del Manchester United o de su primera etapa en Juventus, fue hace unos años ya", dijo. "Todos los jugadores evolucionan con el tiempo y a través de sus experiencias. Tenemos que juzgarlo exactamente por lo que es ahora, con su bagaje pero también con su edad. Por lo que he visto, todavía tiene la técnica que conocemos, pero creo que el ritmo de los partidos nos dará indicaciones [sobre su nivel]. Espero obtener lo mejor de lo que nos pueda dar."