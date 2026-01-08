Getty Images Sport
Reportera acusa a Diego Costa de toserle en la cara en plena era COVID-19
La carrera de Costa estuvo plagada de controversias
Diego Costa disfrutó de una carrera destacada que se extendió por casi dos décadas. A lo largo de ese tiempo vivió varias etapas en el Atlético de Madrid y también defendió los colores de clubes como Chelsea, Wolverhampton, Botafogo, Celta de Vigo, entre otros. Sin embargo, pese a sus múltiples éxitos en LaLiga, la Premier League y distintas competiciones de copa, la polémica siempre lo acompañó.
Durante su etapa en Inglaterra fue sancionado en varias ocasiones por la Asociación de Fútbol debido a conductas violentas, algunas de ellas relacionadas con pisotones y golpes a rivales en la cabeza. Incluso, en diciembre de 2015, el diario francés L’Équipe —citado por Mundo Deportivo— llegó a catalogar al delantero nacido en Brasil como “el futbolista más odiado”, en función de su comportamiento provocador y agresivo en el campo.
No obstante, el propio Costa siempre tuvo una visión distinta de esa reputación.
Costa defiende su honor
Durante su etapa en el Chelsea (2014-2017), Thierry Henry, leyenda del Arsenal, salió en defensa del delantero al asegurar que Costa siempre mostraba una actitud alegre fuera del campo. El exjugador del Valladolid reconoció que, como cualquiera, comete errores, pero subrayó que siempre ha contado con el respeto de sus compañeros.
En declaraciones a Sky Sports, Costa explicó: “En todos los clubes en los que he jugado, los compañeros que realmente me conocen y la gente con la que he convivido me siguen apreciando porque saben cómo soy en realidad. Muchas veces se crea una reputación por lo que dicen la prensa y los medios, como si alguien hubiera hecho algo malo sin que se conozca toda la historia”.
Y añadió: “A menudo se dice que alguien es una mala persona y quienes lo escuchan terminan creyéndolo. Me dolería mucho más que uno de mis compañeros dijera públicamente que soy mala persona. Soy una persona feliz y, como todos, cometo errores”.
"Fue absolutamente indignante"
En marzo de 2020, Helene Hendriks se encontró con Diego Costa tras la eliminación del Liverpool a manos del Atlético de Madrid en Anfield, en un partido de octavos de final de la Liga de Campeones que se disputó pocos días antes de que el fútbol y el Reino Unido entraran en confinamiento por la pandemia de Covid-19. La periodista se encontraba trabajando para la televisión holandesa en un contexto en el que los Países Bajos ya habían decretado el encierro.
Ahora, Hendriks ha asegurado que, tras aquel encuentro, Costa se acercó a ella y a su equipo de trabajo y tosió deliberadamente en sus rostros.
En declaraciones al podcast HNM, relató: “De todas las personas que estuvieron en ese estadio, 41 murieron posteriormente por Covid-19. Primero tuve a Virgil van Dijk y luego a Diego Costa. ¿Sabes lo que hizo Diego Costa? Se acercó y tosió deliberadamente en la cara de todos. No me enfado con facilidad, pero quise correr detrás de él y decirle: ‘¿Qué estás haciendo?’”.
La reportera añadió: “Literalmente tosió en mi cara. Por la conexión con los Países Bajos estaba sujeta a un cable y, mientras seguía a Diego Costa, toda la cámara se vino abajo. No entendía lo que estaba pasando; me pareció absolutamente indignante”.
La atención se centra en Costa
Hendriks aseguró que apenas dos días después de aquel episodio contrajo Covid-19. Afortunadamente, logró recuperarse del virus y continuar con su carrera profesional. Por su parte, Diego Costa, de 37 años, podría verse presionado a pronunciarse sobre este incidente, aunque hasta el momento no ha ofrecido ninguna respuesta pública.
El exdelantero del Braga disputó su último partido con el Gremio a finales de 2024 y, aunque no ha anunciado oficialmente su retiro, se mantiene alejado de la actividad competitiva desde hace más de un año.
