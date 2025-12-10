¡Renovación a la vista! Santos confía en que Neymar firmará hasta el Mundial 2026

Neymar ha atravesado tiempos complicados desde su regreso al club de su infancia, Santos, lidiando nuevamente con lesiones tras su paso por la Saudi Pro League con Al-Hilal, donde también sufrió problemas similares. El club brasileño se encontraba al borde del descenso de la primera división, pero su atacante talismán apareció para liderar una victoria clave por 3-0 sobre Cruzeiro, jugando pese al dolor de una nueva lesión en el menisco de su rodilla y asegurando así la permanencia en la Serie A.

Sin embargo, la exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain dejó en el aire su futuro a corto plazo. Al ser preguntado sobre sus próximos pasos, Neymar respondió:

"No lo sé, realmente. Necesito unos días para descansar, desconectarme y luego decidir mi futuro. Sin duda, mi prioridad siempre es Santos."

El astro brasileño cerró la temporada 2025 con ocho goles y una asistencia en 20 partidos de liga, mostrando por primera vez desde la campaña 2022-23, su última en Francia con el PSG, una participación más constante y regular con su equipo.