Refuerzo para la Bundesliga: el Schalke 04 sigue a un exdelantero del VfB Stuttgart

El Schalke busca refuerzos ofensivos para la próxima Bundesliga. Según el informe, el delantero de 28 años es un “tema candente” en Gelsenkirchen.

El interés por Kalajdzic no depende del futuro de Edin Dzeko, con quien el club negocia la renovación de su contrato, que vence el 30 de junio.

«Creemos que Edin puede seguir aportando mucho en la Bundesliga, dentro y fuera del campo. Negociamos su renovación por una temporada más», declaró el director deportivo del S04, Frank Baumann.