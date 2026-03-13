Getty Images Sport
Traducido por
Reece James se compromete a largo plazo con el Chelsea con un nuevo contrato
El capitán se compromete con una visión a diez años vista.
El contrato anterior del emblemático defensa expiraba en 2028, pero según The Athletic, esta nueva ampliación lo alinea con la estructura salarial incentivada implementada por el actual grupo propietario. James era el último miembro de la plantilla del primer equipo que seguía jugando bajo las condiciones establecidas durante la anterior administración, y esta novedad garantiza que todos los jugadores clave estén ahora alineados con el nuevo modelo financiero del club. Tras haber heredado la capitanía tras la marcha de César Azpilicueta en 2023, la decisión de asegurar sus años de máximo rendimiento en Stamford Bridge supone un gran impulso para la jerarquía de los Blues.
- Getty Images Sport
La lealtad a la placa sigue siendo lo más importante
Según se ha informado, el proceso de negociación fue rápido, lo que refleja el profundo vínculo que une al jugador con el club de su infancia. James ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de permanecer en el Chelsea durante toda su carrera, y ya había declarado anteriormente que estaría «encantado» de hacerlo. Aparte de una cesión para formarse en el Wigan Athletic durante la temporada 2018-19, se ha mantenido como un fijo en la plantilla del Chelsea. Con 225 partidos, 16 goles y 31 asistencias a sus espaldas, su papel como líder tanto dentro como fuera del campo se ha convertido en indispensable para la identidad del club.
Ambiciones internacionales y palmarés
Aparte de su influencia nacional, James es considerado cada vez más como la primera opción del seleccionador inglés Thomas Tuchel para el puesto de lateral derecho en la próxima Copa del Mundo. A pesar de su historial de frustrantes lesiones, el defensa ha disputado 35 partidos en todas las competiciones esta temporada, demostrando su valor cuando se gestiona adecuadamente su tiempo de juego. Su trayectoria ya ha estado marcada por títulos, como la Liga de Campeones de 2021 y la Supercopa de la UEFA de 2022. El Chelsea apuesta por James para volver a la élite, sumándose a los cinco trofeos que ya ha ayudado a conseguir.
- Getty Images Sport
Pruebas decisivas en la liga y en Europa
Esta noticia llega en buen momento para el Chelsea, que actualmente ocupa el quinto puesto de la Premier League. James liderará al equipo en un partido crucial en casa contra el Newcastle United este sábado, con el objetivo de reforzar sus esperanzas de conseguir una plaza en la Liga de Campeones. El verdadero reto llegará a mitad de semana, cuando los Blues se enfrenten al París Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras sufrir una derrota por 5-2 en el partido de ida el miércoles, James debe inspirar una remontada histórica si el Chelsea quiere pasar a la siguiente ronda de la Copa de Europa.
Anuncios