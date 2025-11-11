Getty
'¡Realmente quiero volver!' - Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo 'hablan constantemente' sobre regresar a Barcelona
De vuelta a Barcelona: El gran plan de Messi
Hubo muchas lágrimas cuando se rompieron los lazos de toda la carrera con el Barça. Se ha hablado durante los últimos cuatro años de un posible regreso como jugador, pero Messi ha firmado ahora un nuevo contrato en el sur de Florida que lo mantendrá en la MLS hasta la campaña 2028.
Aunque volver a jugar con el Blaugrana se ha vuelto poco realista, Messi aún tiene la intención de regresar a un hogar espiritual, habiendo sido recientemente dado un recorrido secreto por el icónico estadio renovado de Barcelona.
El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones le dijo a SPORT durante esa sorprendente visita a lugares familiares: “Tengo muchas ganas de volver allí, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y de la idea de volver a mudarnos. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Estoy realmente ansioso por volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic.”
Despedida emocional: Messi se quedó sin una despedida adecuada
Messi añadió sobre encontrarse de nuevo en el Camp Nou, habiendo hecho tantos recuerdos especiales allí a lo largo de los años: “Será extraño volver al nuevo estadio y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo, y será emocionante revivir y recordar todo lo que fue, aunque el estadio sea diferente. Estoy agradecido por el afecto constante y no tengo más que agradecimiento.”
El icónico jugador de 38 años se emocionó nuevamente al recordar el día que lo vio salir de Barcelona en una capacidad profesional, con esa decisión siendo tomada en contra de los deseos de todos. Dijo: “Me quedé con una sensación extraña después de irme, por cómo sucedió todo, porque terminé jugando mis últimos años sin aficionados, por la pandemia. Después de pasar toda mi vida allí, no me fui de la manera que imaginaba, de la manera que soñaba.
“Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona, y luego, sí, viniendo aquí como lo hice, porque ese era mi plan, lo que quería. Y bueno, la despedida también fue un poco extraña, por la situación, por todo. Pero bueno, creo que el afecto de los aficionados siempre estará ahí, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado.”
Recuerdos felices: Messi revive su época en Barcelona
Habiéndose convertido en un icono global durante su tiempo en el Camp Nou, con la valiente decisión de dejar Argentina y dirigirse a Europa en su adolescencia, Messi añadió cuando se le pidió elegir un momento destacado de su periodo récord con el Barça: “Tomaré todo lo que experimenté durante ese tiempo, cuánto crecí como persona y como jugador. Eso es todo, tomaré todo eso. Cuando veo imágenes y recuerdos, tengo destellos de lo que sucedió, de esa temporada, de lo que experimentamos, y tomaré todo eso.
“Ser parte de este club, haber llegado como un niño y haber crecido y pasado toda mi vida en Barcelona. Estoy agradecido a Dios por llevarme a ese lugar cuando era niño, y también por el nacimiento de mis hijos en la ciudad, y por todo el club y la ciudad en general porque me fui como un niño, crecí y pasé toda mi vida allí. Hay tantas cosas, no solo en el club sino en la ciudad, que tengo que atesorar.”
Récord de Messi en Barcelona: Apariciones, goles y trofeos
Messi participó en 778 apariciones para el Barcelona desde su debut en 2004, y anotó 672 goles. Ganó 35 trofeos, incluyendo 10 títulos de La Liga y cuatro Ligas de Campeones, y consolidó su posición como uno de los mejores de todos los tiempos.
Ahora está persiguiendo más éxito en los Estados Unidos, habiéndose mudado a América después de dos temporadas en Francia, y todavía espera volver a pisar el césped del Camp Nou - en un partido amistoso o de exhibición - antes de que llegue el día de colgar las botas definitivamente.
