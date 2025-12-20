En una entrevista con Sportbladet, Isak reconoció las dificultades de adaptarse a la vida en Anfield en medio de cambios tácticos, contratiempos físicos y resultados fluctuantes.

Cuando se le preguntó sobre una respuesta sencilla a la causa de los problemas, dijo: "No, no lo creo. Realmente no tengo la respuesta para eso. En cuanto al equipo, está claro que ha sido lento, pero así es el fútbol. Siempre hay equipos que están volando, y luego es más lento para otros. Se trata de darle la vuelta a eso. Y para mí también... no es la primera vez en mi carrera que paso por un período como este, o que he estado en mala forma. Así funciona una carrera de fútbol, es algo de lo que tienes que salir luchando."

Las luchas colectivas del Liverpool han reflejado las de Isak. La primera campaña completa de Slot ha requerido adaptación en todo el equipo, con nuevos fichajes integrándose y figuras establecidas aprendiendo roles poco familiares. Las lesiones han complicado el desafío, dejando el ritmo esquivo y la confianza frágil. Isak acepta que la química instantánea siempre fue poco probable.

"Eso es siempre lo que esperas, que todo simplemente fluya", dijo. "Pero no todo sale como se planea, y entonces tienes que tomarlo como viene."

Esa dosis de realismo ha sido puesta a prueba por los resultados. Los campeones defensores han perdido puntos en grupos, cayendo a la mitad inferior de la tabla e invitando preguntas sobre si la reconstrucción ha sido demasiado rápida, demasiado costosa.

El internacional sueco también admitió que la experiencia ha cambiado la forma en que procesa la adversidad.

"Eso viene con la experiencia", dijo. "Como dije: Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo. Intentando encontrar ese equilibrio, eso es lo que siento que he mejorado."