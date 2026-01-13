'Real Madrid nunca' – A Xabi Alonso le dijeron directamente por qué estaba destinado a fallar como entrenador de Los Blancos

Menos de 24 horas después de que el Real Madrid perdiera una dramática final de la Supercopa de España ante su rival Barcelona, Xabi Alonso ya no está a cargo de Los Blancos. El ex entrenador del Leverkusen estuvo al mando solo durante poco más de siete meses, a pesar de que los gigantes españoles codiciaban su firma durante mucho tiempo. Madrid dijo que esta fue una "decisión mutua" y que Álvaro Arbeloa, el entrenador del equipo B del club, sucederá a Alonso por el momento.

El comunicado de salida decía: "El Real Madrid CF anuncia que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido terminar su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todos los aficionados madridistas porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico por su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas.

"El Real Madrid C. F. anuncia que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020. Entrenó al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de liga, al Cadete A en 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, ganó el triplete en 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y La Liga en la temporada 2024-2025."