El Real Madrid reclama daños a la UEFA tras el fallo sobre la Superliga

El Real Madrid confirmó su intención de reclamar una compensación financiera a la UEFA tras un fallo legal clave a su favor. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó las apelaciones presentadas por la UEFA, LaLiga y la RFEF, ratificando un juicio previo que consideró a la UEFA culpable de violar la ley de competencia de la UE durante la polémica de la Superliga.

En un comunicado posterior, el club declaró: “El Real Madrid C.F. acoge con satisfacción la decisión de la Audiencia Provincial de desestimar los recursos formulados por la UEFA, la RFEF y LaLiga. El fallo confirma que la UEFA violó gravemente la ley de competencia de la Unión Europea en el caso de la Superliga, en línea con el fallo del TJUE, al abusar de su posición dominante.”

Esta decisión se alinea con un fallo de 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determinó que la UEFA y la FIFA actuaron ilegalmente al bloquear la creación de la Superliga en 2021. El Real Madrid, que sigue siendo uno de los dos clubes que aún respaldan el proyecto renovado “Unify League” junto con el Barcelona, considera este último fallo como una confirmación del monopolio de la UEFA en la gobernanza del fútbol europeo.

