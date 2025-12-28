El Real Madrid rechaza tres jugadores para la ventana de transferencias de enero con los gigantes españoles 'cansados de las subastas'

El Real Madrid ha hecho algo habitual asegurar talentos de clase mundial en transferencias libres en los últimos años, utilizando su inmenso prestigio a nivel global para convencer a las grandes estrellas de agotar sus contratos y llegar al Bernabéu sin necesidad de una tarifa de transferencia.

El caso más destacado de esto fue Kylian Mbappé, quien coqueteó con un movimiento a Los Blancos durante un par de temporadas antes de finalmente firmar gratis en el verano de 2024. El ex club PSG luego llevó al capitán de Francia a los tribunales por la transferencia pero perdió y se vio obligado a pagar €61 millones (£53m/$71.8m) en salarios no pagados y bonificaciones a Mbappé.

Pero informes de AS indican que el Real Madrid está supuestamente ‘cansado de las subastas’ y de que los agentes ambiciosos les ofrezcan jugadores, quienes buscan ‘aprovecharse’ de la reciente política de transferencias del Real para ganar publicidad sobre un posible movimiento para su cliente, considerando la atención que siempre causan los vínculos con el Real Madrid.