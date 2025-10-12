Al Real Madrid se le ha dicho que puede volver a fichar al prodigio Nico Paz 'cuando quieran', según revela el presidente de Como

El Como fichó al prodigio madrileño en el verano de 2024 por un precio reportado de €6 millones. Desde que se mudó a Italia, Paz ha sido un éxito para el Como al aparecer en 35 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, donde contribuyó con seis goles y nueve asistencias. Su impresionante campaña debut en la Serie A lo convirtió en un objeto de deseo en la ventana de transferencias de verano, ya que el equipo de la Premier League, Tottenham Hotspur, presentó una oferta asombrosa de €70 millones a los italianos. Sin embargo, el centrocampista decidió quedarse en el Como, mientras que el club también quería que continuara en el club.

En la campaña actual, el joven mediocampista ofensivo está nuevamente brillando bajo Fabregas, ya que ha registrado tres goles y otras tantas asistencias en siete partidos en todas las competiciones, mientras el Como permanece en la mitad superior de la tabla de la Serie A después de sus primeros seis juegos.