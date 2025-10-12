Al Real Madrid se le ha dicho que puede volver a fichar al prodigio Nico Paz 'cuando quieran', según revela el presidente de Como
Nico Paz ha prosperado en Como con Fabregas
El Como fichó al prodigio madrileño en el verano de 2024 por un precio reportado de €6 millones. Desde que se mudó a Italia, Paz ha sido un éxito para el Como al aparecer en 35 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, donde contribuyó con seis goles y nueve asistencias. Su impresionante campaña debut en la Serie A lo convirtió en un objeto de deseo en la ventana de transferencias de verano, ya que el equipo de la Premier League, Tottenham Hotspur, presentó una oferta asombrosa de €70 millones a los italianos. Sin embargo, el centrocampista decidió quedarse en el Como, mientras que el club también quería que continuara en el club.
En la campaña actual, el joven mediocampista ofensivo está nuevamente brillando bajo Fabregas, ya que ha registrado tres goles y otras tantas asistencias en siete partidos en todas las competiciones, mientras el Como permanece en la mitad superior de la tabla de la Serie A después de sus primeros seis juegos.
- Getty Images
Real Madrid sigue interesado en traer de vuelta al jugador juvenil.
El Real Madrid, que planea gastar mucho en la próxima ventana de verano, tiene planes de fortalecer su mediocampo y la línea defensiva. Han creado una lista de opciones de mediocampo para el próximo año, aunque su joven jugador Paz sigue siendo una prioridad para el club, especialmente después de cómo ha rendido en Italia. Su acuerdo con Como en 2024 permite a Los Blancos volver a fichar al argentino por 9 millones de euros en 2026 o 10 millones de euros en 2027, una fracción de su valor de mercado actual. Su versatilidad táctica, capacidad para jugar como mediocampista, extremo o incluso defensa lateral, lo convierte en una opción ideal para la reconstrucción a largo plazo de Xabi Alonso.
El presidente de Como admite que el Madrid es libre de recuperar a su producto de la academia.
Como President Mirwan Suwarso abordó la situación del traspaso de Paz mientras hablaba con Sportitalia, donde admitió que el equipo italiano no podrá hacer mucho si el Madrid llama a su puerta, ya que ya tienen un acuerdo establecido.
Suwarso dijo: "Me da igual. Es una situación con la que acordamos desde el principio. El Real Madrid tiene permitido recomprarlo cuando quiera. Depende de Nico decidir qué quiere hacer con su futuro. Estamos muy contentos de tenerlo. Nos gusta construir un hogar para él en Como. Eligió quedarse esta temporada, y lo tomamos día a día. Vemos cómo va. ¿Vuelve a Madrid la próxima temporada? Madrid tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Se quedará con nosotros? Depende de él si lo quiere o no."
- Getty Images
Paz podría ser el digno sucesor de Messi en Argentina
Nico Paz ha admitido en el pasado que sigue viendo videos del ícono argentino Lionel Messi para mejorar su juego mientras intenta "replicar" lo que el superestrella del Inter Miami es capaz de hacer. Desde que ganó su primera convocatoria internacional el año pasado, Paz se ha establecido como un jugador clave en el equipo de Lionel Scaloni y ciertamente viajará a Norteamérica el próximo verano para la defensa del título mundial de La Albiceleste. En medio de la preocupación por la participación de Messi en el torneo del próximo año, Argentina encuentra consuelo en Paz, quien poco a poco se está demostrando como un digno sucesor de Messi en el equipo nacional como su principal fuerza creativa en el mediocampo.
El jugador de 21 años apareció en la alineación inicial de Scaloni en su reciente amistoso internacional contra Venezuela a principios de esta semana, donde los campeones del mundo ganaron el partido 1-0. Regresarán a la acción para su segundo y último amistoso del receso internacional de octubre el miércoles contra Puerto Rico. Messi, quien no participó en el último partido debido a sus compromisos con el club, permanece incierto para el próximo juego.