Real Madrid exige justicia en el Caso Negreira mientras Florentino Pérez critica a LaLiga y la Federación Española

Hablando en la tradicional reunión navideña, Pérez comenzó resaltando la supremacía financiera del Real Madrid, citando informes de Deloitte y Forbes que sitúan al club en la cima del deporte mundial. Sin embargo, el tono pronto pasó de la celebración a la condena.

“La Navidad es un momento para reflexionar”, afirmó Pérez. “Este club ha construido su historia y su leyenda. Somos el club con mayores ingresos del mundo según Deloitte y el más valioso según Forbes. Esto nos ha permitido vivir uno de nuestros períodos más exitosos en los últimos 15 años, tanto en fútbol como en baloncesto.

“Pero la Navidad también invita a reflexionar. Y la mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. Como bien saben, el ‘Caso Negreira’, que se prolongó durante casi dos décadas, merece justicia”.

La frustración de Pérez era evidente mientras denunciaba lo que percibe como un silencio cómplice por parte de los organismos rectores. El Real Madrid fue el único club que inicialmente se constituyó como acusación particular en el caso, un movimiento que tensó las relaciones con el Barcelona pero que Pérez considera esencial.

“Es totalmente incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha”, afirmó con firmeza. “¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo podemos olvidar el mayor escándalo en la historia del fútbol? ¿Cómo pueden actuar así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de garantizar la integridad del deporte”.