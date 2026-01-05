Real Madrid entra en la puja por Adam Wharton frente al Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea

La carrera por fichar a uno de los talentos más prometedores del centro del campo inglés ha dado un giro continental, con informes desde España que aseguran que Adam Wharton ha sido ofrecido al Real Madrid. El joven de 21 años, que ha vivido un ascenso meteórico desde que dejó el Blackburn Rovers para unirse al Crystal Palace en enero de 2024, se ha consolidado como un pilar en el mediocampo de los Eagles, llamando la atención de los grandes del fútbol europeo.

Según el medio español AS, intermediarios del jugador se han puesto en contacto con los actuales campeones de Europa para sondear su interés en llevar al inglés al Santiago Bernabéu. Aunque el Madrid se ha centrado en reclutar talento francés y brasileño en los últimos años —junto con la incorporación estelar de Jude Bellingham—, la posibilidad de emparejar a Wharton con su compatriota de selección resulta especialmente atractiva para la directiva española.

El informe también indica que, aunque el Madrid sigue atento al mercado, aún no ha dado un paso definitivo. El club está evaluando sus opciones para reforzar su “sala de máquinas” de cara al futuro, pero el paquete financiero necesario para fichar al astro del Palace podría convertirse en un desafío incluso para una institución de su envergadura.