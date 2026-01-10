Los jugadores fueron elegidos basándose en actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto del año pasado, lo que significa que el versátil delantero del Barcelona debería haber sido una elección obvia.

Raphinha, recuerden, había sido el mejor jugador en La Liga la temporada pasada. También había terminado como máximo goleador conjunto en la Liga de Campeones. Básicamente, nadie, ni siquiera Lamine Yamal, había jugado un papel más importante en el triunfo del triplete del Barcelona, y solo Mohamed Salah (57) había estado directamente involucrado en más goles en todas las competiciones a lo largo de toda la campaña 2024-25 que Raphinha (56). Así que, el hecho de que Cole Palmer, e incluso Jude Bellingham, fueran considerados más dignos de un lugar en el equipo del año de la FIFA era "una broma", como lo expresó Hansi Flick.

Sin embargo, si Raphinha sigue siendo subestimado por el público futbolístico en general, no podría ser más estimado en el Barcelona, por lo que el jefe del Blaugrana Flick está tan feliz de tener al versátil extremo izquierdo completamente en forma y en acción nuevamente de cara al enfrentamiento de la Supercopa de España del domingo contra el Real Madrid...