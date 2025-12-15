Getty Images Sport
Real Madrid “aisla” a Xabi Alonso mientras el CEO del Bayer Leverkusen critica a Florentino Pérez por su trato al técnico
Racha inestable para el Real Madrid
El mandato de Xabi Alonso en el Real Madrid, inicialmente celebrado como el regreso de un prodigio de la dirección técnica, se ha transformado rápidamente en una prueba de fuego. Las derrotas consecutivas en casa frente al Celta y al Manchester City alimentaron los rumores sobre su continuidad, incluso tras la victoria por 2-1 sobre el Deportivo Alavés del fin de semana. En medio de crecientes especulaciones sobre un posible despido del técnico de 44 años, su antiguo jefe en el Bayer Leverkusen ha salido en su defensa, señalando directamente las diferencias estructurales entre ambos clubes. Fernando Carro, CEO del equipo alemán, considera que Alonso ha quedado expuesto frente a una directiva del Madrid que no protege a sus entrenadores en momentos de crisis.
Alonso abandonó Leverkusen en verano para asumir las riendas en el Santiago Bernabéu, con la misión de liderar una nueva era para los Blancos. Sin embargo, los resultados han sido irregulares y la prensa española ya ha comenzado a cuestionarlo duramente. Para Carro, quien supervisó el histórico doblete invicto de Alonso en Alemania, el problema no reside en la capacidad del técnico, sino en un entorno implacable y a menudo solitario, fomentado por el presidente Florentino Pérez.
- AFP
Carro asegura respaldo total a Xabi Alonso en medio de críticas al Real Madrid
Hablando con Sky, Carro no dudó en comparar el ambiente de apoyo en Leverkusen con la despiadada política del Madrid.
“No le damos consejos sobre nada”, explicó Carro al ser preguntado sobre si había hablado con Alonso acerca de su situación actual. “En su momento nos hubiera gustado que se quedara aquí, pero sabemos que es un entrenador de un talento enorme y, sí, se encuentra en un contexto totalmente diferente en Madrid.
“Si el presidente considera que un entrenador es un mal necesario, si el técnico está solo y siempre es él quien recibe las críticas, entonces la situación es muy distinta a la que vivió en Leverkusen, donde todos remábamos en la misma dirección y nunca dejábamos al entrenador políticamente aislado”.
Un lazo que sigue intacto
A pesar de la tensa situación sobre el futuro de Alonso, Carro destacó que su relación personal con el técnico vasco sigue siendo extraordinariamente sólida. Durante los tres años de Alonso en Alemania, ambos forjaron un vínculo cercano que convirtió al Leverkusen de un equipo discreto en un protagonista histórico.
Carro reveló que recientemente visitó a Alonso en Madrid, subrayando que su conexión va más allá del ámbito profesional.
"Durante el parón internacional estuve un fin de semana en Madrid, y la familia y el cuerpo técnico nos recibieron en casa en un par de ocasiones," contó Carro. "Tenemos una relación muy buena; durante esos tres años fuimos prácticamente una familia. Ellos siguen nuestros partidos y nosotros los suyos, nos mantenemos en contacto y nos tenemos un gran aprecio."
- Getty Images Sport
La olla a presión del Bernabéu
El contraste señalado por Carro funciona como una advertencia para los aficionados y críticos del Madrid que piden la cabeza de Alonso. Sin embargo, la presión sobre el técnico solo aumentará si no logra aportar consistencia tras un arranque prometedor. Bajo su dirección, el equipo comenzó la temporada con 13 victorias en 14 partidos, incluida una victoria sobre el Barcelona, pero la derrota ante el Liverpool desató una racha negativa que los dejó cuatro puntos por detrás en LaLiga y al borde de quedar fuera de los ocho primeros de la Champions League.
Mientras el Leverkusen avanza sin él, ver a su exentrenador lidiar con las expectativas de la “casa blanca” ha tocado un nervio en la directiva alemana. Queda por ver si Florentino Pérez toma nota de esta advertencia, pero en medio de los crecientes rumores de destitución, la acusación de que Alonso ha sido “dejado solo” probablemente resonará entre quienes consideran que el técnico está siendo convertido en chivo expiatorio por problemas estructurales más amplios.
Anuncios