Rayan Cherki revela cómo Pep Guardiola hace todo más fácil en el Manchester City y elogia fichaje de verano
El ascenso de Cherki
Cherki se ha convertido poco a poco en un jugador clave del Manchester City desde su llegada procedente del Lyon el pasado verano. El extremo acumula cinco goles y ocho asistencias en 20 partidos entre todas las competiciones. Además, ha participado en cinco goles durante sus últimos cinco encuentros antes del choque del City contra el Chelsea. Cherki ha explicado cómo Pep Guardiola ha sido fundamental para llevar su juego a otro nivel.
Cherki sobre la influencia de Pep
Cherki declaró al sitio web del Manchester City: “Es la intensidad que Pep transmite al fútbol cada día. Es increíble ver la energía que pone en el deporte. Realmente impresiona la intensidad emocional y el compromiso que aporta a su trabajo diario.
“Desde que entré en el fútbol profesional, Pep siempre representó la visión del juego que tenía en mi cabeza, la forma en la que quería jugar. Por eso, cuando llegué aquí, todo se volvió más claro y simple para mí. Creo que es la combinación perfecta”.
El extremo agregó: “Si tuviera que describir mi juego, diría que me gustan las cosas bonitas. Amo el fútbol, me emociona, me gusta que mis compañeros disfruten y que los aficionados lo hagan también.
“Se trata de ser efectivo y de brindar placer a quienes están en el estadio. No todas las vidas son fáciles, y cuando los aficionados vienen, quieren disfrutar 90 minutos de puro placer y olvidarse de todo.
“Ese es mi objetivo: disfrutar del juego y ser eficaz al mismo tiempo”.
La conexión de Cherki con Haaland
Cherki también habló sobre su creciente relación con Erling Haaland, quien suma 19 goles en la Premier League esta temporada.
“Creo que él vio rápidamente que soy alguien a quien le gusta reír y pasar un buen rato, y siento que él es igual”, explicó. “Cuando dos personas están en la misma sintonía, es inevitable que funcione. Y si nos llevamos bien fuera del campo, eso se refleja dentro de él. Estamos muy contentos con esa relación”.
El extremo añadió: “Creo que tenemos lo que se necesita para ganar la mayor cantidad de partidos posible y conseguir todos los trofeos que podamos. Cada encuentro es un desafío distinto, pero estamos preparados. Contamos con mucha calidad y profundidad en el plantel para afrontar cada partido y sacar el máximo rendimiento”.
¿Qué sigue?
El Manchester City se enfrenta al Chelsea en el partido tardío del domingo, con la intención de acercarse al Arsenal. El equipo de Guardiola está a siete puntos de los Gunners antes de medirse a los Blues.
Tras la salida de Enzo Maresca, el Chelsea será dirigido por el entrenador interino Calum McFarlane, quien declaró: “Al final, es un partido de fútbol. No se trata de mí, de mi primer partido o de jugar contra Pep; es Chelsea contra City. Dos equipos de alto nivel, iremos a competir. Este año hemos visto cómo este equipo puede rendir en momentos importantes.
“Estoy bastante tranquilo al respecto, aunque puede ser más intimidante cuando se acerque el momento del partido. “No me siento famoso, aparte de los mensajes de texto habituales. Me centro en venir cada día y dar lo mejor de mí. No se siente diferente.
“Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy bueno, en gran forma y con un gran entrenador, pero nosotros también tenemos un equipo sólido. No diría que no tenemos nada que perder”.
