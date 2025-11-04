Rayan Cherki puede ser jugador para Pep Guardiola después de todo: el 'alma libre' está superando su reputación individualista para ganarse la confianza del técnico del Manchester City

Mientras Cherki castigó la alta presión de Bournemouth el domingo, Clichy cree que será más útil cuando el City se enfrente a oponentes más tercos que se contentan con defender durante 90 minutos. En otras palabras, los partidos donde el City ha tendido a tener más dificultades.

"Cuando juegas contra un equipo con un bloque bajo y una defensa de cinco, no hay mucho espacio. Así que necesitas tener calidad en la banda, lo cual creo que al City le falta un poco," añadió. "Sabes, pasas de Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Leroy Sane, que para mí, como lateral, eran una pesadilla contra la que jugar. Creo que perdieron eso."

Sin embargo, Clichy no se ocultó respecto al área donde Cherki necesita mejorar sobre todo: "Él necesitará demostrar que sin el balón, fuera de posesión, puede rendir, porque sabemos que este es su problema. Esta es su debilidad. Fue su debilidad cuando estaba con nosotros en Francia. Hasta ahora, lo que he visto en Inglaterra, esto es lo que la gente piensa de él. Así que si Pep logra llevarlo a un nivel diferente fuera de posesión, creo que será un jugador tremendo para el City. Y creo que este es el tipo de jugador que Pep quiere. Ahora en la Premier League no se trata solo de tener el balón, también es cómo manejas las transiciones. Y ahí está el gran trabajo para Pep."