Raúl Jiménez y Johan Vásquez lideran a México: ¿quién completa la lista rumbo al Mundial 2026?

Las elecciones de GOAL: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Erik Lira, Luis Romo, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Obed Vargas y Diego Lainez

En la pelea: Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez y Alexis Gutiérrez

Como se ha señalado en repetidas ocasiones, esta es la zona que más quebraderos de cabeza le generará a Javier Aguirre cuando llegue el momento de definir la lista final. Es el sector con mayor acumulación de talento y alternativas, pero inevitablemente no hay espacio para todos.

Edson Álvarez, capitán de la selección, continúa siendo el referente del mediocampo mexicano. Esto, pese a un periodo complicado en Europa con el Fenerbahçe —club que no hará efectiva su opción de compra— y a una lesión de tobillo que lo mantendrá varias semanas fuera de actividad. Aun así, su estatus no parece correr peligro. Aunque la falta de continuidad y los problemas que ha mostrado El Tri cuando él actúa como mediocampista podrían, en un escenario poco probable, abrir algún debate, su rol ideal podría estar más cerca de la zaga central, donde México evita la pérdida de velocidad que se produce cuando ocupa la contención.

Más allá de Álvarez, el panorama es abierto. Gilberto Mora y Marcel Ruiz han sido utilizados recientemente como titulares, aportando frescura y creatividad, mientras que perfiles como Obed Vargas y Luis Romo ofrecen despliegue físico y solidez en la recuperación.

Tampoco está definido el esquema con el que Aguirre encarará el partido inaugural, aunque su dibujo habitual es el 4-3-3. En ese contexto, Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis, será elegible para representar a México en los encuentros ante Portugal y Bélgica, lo que podría abrirle la puerta a la convocatoria final y, eventualmente, a un rol protagónico. Su calidad lo coloca, para muchos, entre los mejores mediocampistas de la Liga MX.

La lucha más compleja parece ser la de Diego Lainez y César Huerta. Lainez ha mostrado un buen nivel en la Liga MX, mientras que Huerta atraviesa un proceso de recuperación por lesión y aún no termina de convencer a Aguirre. Su regreso y rendimiento con el Anderlecht serán determinantes para saber si entra en los planes del cuerpo técnico.

Un nombre habitual que hoy apunta a quedar fuera es el de Luis Chávez, actual jugador del Dynamo Moscú, quien continúa rehabilitándose de una lesión de ligamento cruzado anterior. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, todo indica que el tiempo podría jugar en su contra.