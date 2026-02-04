Goal.com
Raúl Jiménez y Johan Vásquez lideran a México: ¿quién completa la lista rumbo al Mundial 2026?

Con el Mundial a solo cinco meses, GOAL analiza cómo podría conformarse el plantel de México rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México está a las puertas del Mundial. Apenas una ventana FIFA —y un puñado de partidos— separan a El Tri de su debut el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, un escenario que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo masculinas.

Antes de que llegue ese día, Javier Aguirre aún tiene decisiones clave por resolver. La preparación de México rumbo a 2026 ha sido más exigente que la de la mayoría de las selecciones, con un calendario repleto de amistosos pensado para afinar el funcionamiento del equipo y ampliar el universo de jugadores considerados. Los duelos frente a Panamá y Bolivia, sumados a las próximas pruebas ante Islandia, Portugal y Bélgica, evidencian un plan deliberado para llegar al torneo con ritmo competitivo y certezas.

Sin embargo, esas certezas todavía no terminan de consolidarse. Aunque Aguirre ha señalado que cerca del 80% de la lista final de 26 futbolistas ya está definida, cada partido deja nuevas interrogantes, acentuadas además por una creciente lista de lesionados que incluye a varios nombres que, en principio, apuntaban a ser titulares.

Con la barrera de los 100 días cada vez más cerca, el margen de maniobra se reduce para México. ¿Quiénes tienen su lugar asegurado, quiénes siguen peleando por un sitio y qué tanto pesará el estado físico en la convocatoria definitiva? GOAL pone la lupa sobre el presente de El Tri.

    Porteros

    Las elecciones de GOAL: Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa
    En la pelea: Carlos Acevedo

    Basta de listas interminables. Vayamos directo al punto.

    Javier Aguirre ha sido claro: la portería es la posición que menos dudas le genera. Desde su regreso al banquillo de El Tri para una tercera etapa, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel han respondido cada vez que se les ha requerido. Sin embargo, con el paso de los partidos, Rangel parece haber tomado ventaja en la carrera por la titularidad.

    El guardameta de Chivas se perfila hoy como el principal candidato para iniciar el Mundial bajo los tres palos, aunque los compromisos restantes terminarán de definir el panorama. Aguirre ha alternado a ambos, pero en sus apariciones más recientes la balanza se ha inclinado a favor de Rangel.

    En cuanto a Guillermo Ochoa, pese a que no disputa un partido con la selección desde 2024 y no es convocado desde la Copa Oro, distintos reportes apuntan a que volverá en la última tanda de amistosos. De concretarse, todo indica que estaría en la lista final y disputaría un histórico sexto Mundial, al nivel de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

    El escenario no está exento de polémica. Para muchos, Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna, merece un lugar por el alto nivel que ha mostrado en los últimos años. Incluso hay quienes consideran que debería ser el titular y que su ausencia sería una injusticia. No obstante, el hecho de no militar en un club de mayor exposición como América o Chivas es visto por algunos como un factor que juega en su contra dentro del panorama de la selección mexicana.

    Defensas

    Las elecciones de GOAL: Johan Vásquez, César Montes, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Ramón Juárez y Richard Ledezma
    En la pelea: Julián Araujo, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco y Everardo López

    Johan Vásquez y César Montes tienen su lugar asegurado como centrales en la zaga. Donde persisten las dudas es en el lateral derecho, una posición que sigue abierta debido a la lesión de Rodrigo Huescas, la irregularidad mostrada por Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, así como la falta de continuidad de Julián Araujo en Europa antes de concretar su fichaje por el Celtic de Escocia.

    En ese contexto, Richard Ledezma, futbolista de Chivas, se ha metido de lleno en la pelea. En la banda contraria, Mateo Chávez parece llevar ventaja, aunque Jesús Gallardo continúa presionando por un sitio. Por su parte, Jesús Orozco sufrió una fractura en el torneo pasado con Cruz Azul, lo que pone seriamente en duda su disponibilidad.

    Ledezma, nacido en Estados Unidos, apenas recientemente quedó habilitado para representar a México y dejó una grata impresión en sus primeras apariciones. Sumado a sus sólidas actuaciones con Chivas, hoy se perfila como un candidato con argumentos reales para colarse en la lista final rumbo al Mundial.

    Mediocampistas

    Las elecciones de GOAL: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Erik Lira, Luis Romo, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Obed Vargas y Diego Lainez
    En la pelea: Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez y Alexis Gutiérrez

    Como se ha señalado en repetidas ocasiones, esta es la zona que más quebraderos de cabeza le generará a Javier Aguirre cuando llegue el momento de definir la lista final. Es el sector con mayor acumulación de talento y alternativas, pero inevitablemente no hay espacio para todos.

    Edson Álvarez, capitán de la selección, continúa siendo el referente del mediocampo mexicano. Esto, pese a un periodo complicado en Europa con el Fenerbahçe —club que no hará efectiva su opción de compra— y a una lesión de tobillo que lo mantendrá varias semanas fuera de actividad. Aun así, su estatus no parece correr peligro. Aunque la falta de continuidad y los problemas que ha mostrado El Tri cuando él actúa como mediocampista podrían, en un escenario poco probable, abrir algún debate, su rol ideal podría estar más cerca de la zaga central, donde México evita la pérdida de velocidad que se produce cuando ocupa la contención.

    Más allá de Álvarez, el panorama es abierto. Gilberto Mora y Marcel Ruiz han sido utilizados recientemente como titulares, aportando frescura y creatividad, mientras que perfiles como Obed Vargas y Luis Romo ofrecen despliegue físico y solidez en la recuperación.

    Tampoco está definido el esquema con el que Aguirre encarará el partido inaugural, aunque su dibujo habitual es el 4-3-3. En ese contexto, Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis, será elegible para representar a México en los encuentros ante Portugal y Bélgica, lo que podría abrirle la puerta a la convocatoria final y, eventualmente, a un rol protagónico. Su calidad lo coloca, para muchos, entre los mejores mediocampistas de la Liga MX.

    La lucha más compleja parece ser la de Diego Lainez y César Huerta. Lainez ha mostrado un buen nivel en la Liga MX, mientras que Huerta atraviesa un proceso de recuperación por lesión y aún no termina de convencer a Aguirre. Su regreso y rendimiento con el Anderlecht serán determinantes para saber si entra en los planes del cuerpo técnico.

    Un nombre habitual que hoy apunta a quedar fuera es el de Luis Chávez, actual jugador del Dynamo Moscú, quien continúa rehabilitándose de una lesión de ligamento cruzado anterior. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, todo indica que el tiempo podría jugar en su contra.

    Delanteros

    Las elecciones de GOAL: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega, Julián Quiñones y Germán Berterame
    En la pelea: Hirving Lozano, Armando González y Ángel Sepúlveda

    El atacante que llega en mejor momento es Julián Quiñones, actualmente en la pelea por el título de goleo en Arabia Saudita junto a Cristiano Ronaldo e Ivan Toney. Sin embargo, también es el delantero que menos termina de convencer a Javier Aguirre, posiblemente por dudas sobre su encaje táctico y su regularidad dentro del sistema.

    Aguirre, en cambio, mantiene plena confianza en el veterano Raúl Jiménez, quien apunta a ser el centrodelantero titular indiscutible, con Santiago Giménez como su principal relevo. Aunque Giménez ha estado alejado de las canchas por una lesión de tobillo durante varios meses y su regreso aún no tiene fecha definida, su lugar en la convocatoria no parece estar en riesgo, a diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando Gerardo Martino lo dejó fuera del Mundial de Qatar.

    Alexis Vega también atraviesa un proceso de recuperación tras una operación de rodilla. Si bien no se considera que su presencia esté comprometida, persisten las dudas sobre el estado físico con el que llegará al partido inaugural.

    Germán Berterame ha sido uno de los delanteros más constantes y su reciente fichaje por Inter Miami le otorgará mayor visibilidad. Además, ha respondido cuando Aguirre le ha dado minutos, marcando goles en sus apariciones más recientes con la selección.

    Las incógnitas permanecen abiertas. Está por verse si Aguirre se atreve a dejar fuera a Armando González, la gran revelación de la Liga MX y máximo goleador del torneo, o si decide prescindir de Quiñones. La competencia es feroz y, simplemente, no hay espacio para todos.

    Por último, el caso de Hirving “Chucky” Lozano añade tensión al panorama ofensivo. Su situación con San Diego FC, donde no entra en los planes del club en la MLS, ha mermado seriamente sus opciones de estar en la lista final. A menos que encuentre minutos en otro equipo a corto plazo, el tiempo comienza a jugar en su contra.

