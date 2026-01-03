+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Rasmus Hojlund reborn GFX 16:9Getty/GOAL
Mark Doyle

Rasmus Hojlund, renacido: Cómo Antonio Conte logró que el desajuste del Manchester United volviera a funcionar para el Napoli

Después de que Napoli venciera a Bolonia el 22 de diciembre para ganar la Supercoppa Italiana, Rasmus Hojlund publicó una foto sosteniendo el trofeo, acompañada de las palabras "Así luce una gran decisión". No es sorprendente que algunos aficionados del Manchester United no reaccionaran bien a lo que percibieron como un desaire a su club. Un comentario en la foto de Instagram de Hojlund, con más de 14,000 'me gusta', felicitó sarcásticamente al danés por encontrar su "nivel" antes de añadir: "La Premier League es demasiado difícil para amateurs".

La idea de que es más fácil para los delanteros marcar goles en la Serie A es obviamente debatible, pero los trolls en línea tenían todo el derecho de señalar que salir del United no había sido realmente "decisión" de Hojlund. Durante todo el verano, fue muy vocal sobre su deseo de quedarse y "luchar por su puesto" - solo para ser forzado a salir de Old Trafford por el entrenador Ruben Amorim tras la adquisición de £74 millones ($99.5m) de Benjamin Sesko.

Sin embargo, incluso si Hojlund finalmente tuvo poco que decir en su salida del United, lo que ya está claramente evidente es que mudarse al Napoli fue lo mejor que podría haber hecho. "Había clubes más prestigiosos interesados" en sus servicios, según el director deportivo del Partenopei, Giovanni Manna. Pero Hojlund sintió que un traslado al Stadio Diego Armando Maradona era "exactamente lo que necesito ahora en mi carrera" - y ya ha demostrado ser una elección inspirada.

De hecho, un movimiento permanente de £38m ($51m), que depende de la clasificación a la Liga de Campeones es prácticamente "una formalidad" a los ojos de Manna - porque mientras Sesko ahora está luchando incluso más de lo que el danés alguna vez lo hizo bajo Amorim, Hojlund ha renacido en Italia gracias a Antonio Conte...

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    Primero McTominay, ahora Hojlund

    Cuando Hojlund marcó en su debut con el Napoli, Antonio Conte bromeó que había estado esperando todo el tiempo que fichar al delantero traería a su equipo la misma buena fortuna que otro rechazado de Old Trafford, Scott McTominay, quien había jugado un papel protagónico en el sorprendente triunfo del título de los Partenopei en su primera temporada en el Stadio Diego Armando Maradona.

    La suerte no había tenido nada que ver, sin embargo. Conte puede ser una figura divisoria en el fútbol, pero también es un astuto juez de los atributos (a veces ocultos) de un jugador, así como un magnífico gestor de personas. McTominay ha admitido abiertamente que sentía que había sido "mal perfilado" en Manchester, utilizado repetidamente como mediocampista defensivo e incluso como central en ocasiones. Sin embargo, Conte podía ver que el escocés tenía "goles en su ADN" y no podría haber estado más en lo cierto, con McTominay anotando 13 veces durante el éxito del Scudetto de la temporada pasada.

    Por supuesto, Conte también tiene antecedentes cuando se trata de revitalizar a un No.9 que ha fracasado en Old Trafford.

    Cuando el italiano finalmente tuvo la oportunidad de trabajar con Romelu Lukaku en el Inter después de tres intentos previos de fichar al delantero durante su tiempo a cargo de la Juventus y el Chelsea, transformó al gran belga en uno de los delanteros más efectivos del fútbol mundial mejorando su juego de espaldas al arco.

    Crucialmente, Conte está igualmente seguro de que puede hacer algo similar con Hojlund.

    "Es un joven de 22 años que estaba en la banca en el Manchester United," entusiasmó el técnico del Napoli después del gol de la victoria de Hojlund contra el Genoa el 5 de octubre. "Tiene un margen significativo para mejorar. Necesita trabajar porque tiene el potencial para convertirse en una estrella, y lo está demostrando."

  • FBL-ENG-PR-USA-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Trabajando arduamente en Old Trafford

    No se puede negar que Hojlund decepcionó durante su etapa de dos años en el United. En un momento durante su segunda temporada, pasó 21 juegos sin anotar un gol, durante los cuales su primer toque le abandonó y su juego de retención se desmoronó. Rio Ferdinand fue uno de los que sintió que Hojlund también se había preocupado demasiado por intentar superar físicamente a los oponentes.

    "Me frustra verlo porque siempre está intentando luchar contra el defensor y tener contacto," dijo el ex defensa central del United a TNT Sports. "A veces [deberías] liberarte del contacto para que cuando tengas a alguien contra ti, sea más fácil tomar la pelota y entrar en áreas donde influirás en el juego, entre los postes y en el área."

    No siempre había sido así, sin embargo. Hubo destellos del potencial estrella que United pensó que estaba comprando a Atalanta durante una campaña debut en la que se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Premier League en anotar en seis juegos consecutivos.

    Además, a pesar de parecer completamente carente de confianza al final de la última temporada, Hojlund se mantuvo firme en su creencia de que podía "entregar goles" de manera consistente para el United.

    "Siento que he madurado mucho, y siento que estoy preparado para lo que viene," dijo a los reporteros en julio. "Todavía soy muy joven. La gente olvida eso a veces. No todos los delanteros están anotando 100 goles a la edad de 22 años.

    "Pero he aprendido mucho, creo que se puede ver en mi juego. Estoy empezando a desarrollarme y a mejorar incluso en lo básico."

  • FBL-ITA-CUP-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    'Empezando a entender' su papel

    Ciertamente ha habido una mejora notable en su juego de enlace en el Napoli, con David Neres habiendo ya marcado tres veces gracias a las asistencias de Hojlund en lo que va de temporada.

    "Conte le da confianza y lo está haciendo crecer," Luca Nigriello, un ojeador y miembro de la agencia Sport Entertainment Group que representa al internacional danés, dijo a TuttoNapoli. "Rasmus juega, comete errores y aprende. Se ha vuelto más hambriento, más consistente. Es un camaleón que se adapta a lo que el equipo pide y también está aprendiendo cosas nuevas. Siempre ha sido un delantero de profundidad, como se veía en Atalanta. Ahora está agregando movimientos más típicos del área penal, más como un punto de referencia central, casi como Lukaku."

    No es sorprendente que Conte esté encantado con la forma en que Hojlund está aprendiendo a liderar mejor la línea al involucrar a otros en el juego en cada oportunidad, sobre todo porque su querido Lukaku ha faltado la mayor parte de la temporada hasta ahora debido a una lesión.

    "Desde que Hojlund se unió a nosotros, ya ha progresado para convertirse en un jugador dominante en ese rol," explicó Conte, "porque está empezando a entender las posiciones correctas para tomar, cómo defender el balón, cuándo acercarse a él o retroceder."

    Por supuesto, todos los No.9 son juzgados por su tasa de goles y, como Hojlund señaló en una analogía ligeramente extraña con el ketchup, los goles están comenzando a fluir de nuevo para él.

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    'Bastante similar a Haaland'

    El total de nueve goles de Hojlund no es particularmente destacable - incluso si significa que ya está a solo uno de igualar su total de la temporada 2024-25 con el United - pero lo que es digno de mención es que el doble decisivo del domingo en Cremonese significa que ahora ha anotado cinco veces en sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones.

    En consecuencia, las comparaciones anteriores con Erling Haaland ya no parecen tan absurdas, incluso Kevin De Bruyne ha declarado que Hojlund es "bastante similar" a su compañero delantero escandinavo.

    "Ambos son zurdos y les gusta atacar el espacio," dijo el excentrocampista ofensivo del Manchester City, "y creo que Rasmus tiene mucha calidad."

    Es evidentemente una pena que De Bruyne sufriera una lesión potencialmente de fin de temporada mientras convertía un penal contra el Inter hace dos meses, rompiendo una asociación sorprendentemente prometedora.

    Como escribió el propio Hojlund después de la victoria del 1 de octubre sobre el Sporting CP en el Maradona, "'¡Hojlund anota dos veces en la Liga de Campeones después de dos asistencias de Kevin de Bruyne' no estaba en mi cartón de bingo 2025!"

  • Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    'El problema en el United no era Hojlund'

    Sin embargo, Hojlund ha seguido prosperando sin los pases de De Bruyne, y eso se debe claramente al "hecho de que ahora está en un equipo que funciona bien", como lo expresó el entrenador de Dinamarca Brian Riemer, mientras que Sesko está siendo privado de servicio en el United de Amorim.

    "Honestamente creo que Hojlund podría haber sido un delantero de 25 goles por temporada para el Manchester United," dijo el ícono de Old Trafford Peter Schmeichel a Sky Bet. "El problema no era él, sino la forma en que el equipo jugaba. El sistema no le convenía.

    "Cuando jugadores como [Alejandro] Garnacho o [Marcus] Rashford tenían el balón, solo buscaban disparar. El balón al número nueve nunca llegaba, aunque Rasmus estuviera haciendo muy buenos desmarques.

    "Los aficionados lo veían. Lo amaban porque luchaba, corría, lo daba todo, y tenía que jugar cada partido porque no había otros delanteros.

    "Por supuesto, cuando no marcas como delantero, la gente lo señala una y otra vez. Pero, ¿qué más podía hacer sin servicio? He visto lo que puede hacer cuando está en forma y recibe el servicio adecuado."

    Sin duda, lo está recibiendo en Napoli, y ahora está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan.

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    'Potencialmente uno de los mejores delanteros del mundo'

    Christian Vieri está convencido de que Hojlund tiene lo necesario para convertirse en "uno de los cinco mejores delanteros del mundo". "Puede marcar goles, pero sabe cómo atacar en profundidad y desgastar defensas," dijo el exdelantero de Italia a la Gazzetta dello Sport. "Tiene un fuerte pie izquierdo y es excelente con la cabeza y su físico."

    Giampaolo Pazzini, mientras tanto, dice que Hojlund es, gracias a Conte, el "delantero más fuerte de la Serie A junto a Lautaro Martínez".

    "Ha experimentado una transformación increíble desde su llegada," el exdelantero del Inter y AC Milan le dijo a Sport Mediaset. "Siempre ha sido un buen jugador, pero con gran instinto, gran poder, era algo así como un caballo salvaje.

    "Pero Conte lo tomó, lo educó y lo levantó. Ahora es un delantero fantástico porque juega para el equipo, no comete un solo error, nunca se anticipa, juega corto, juega largo, es feroz frente al gol.

    "Ahora es decisivo durante todo el partido y también lo encuentras ayudando en la fase defensiva."

    Hojlund ciertamente tiene una impresionante ética de trabajo - lo cual no es sorprendente para alguien que idolatra a Cristiano Ronaldo. Su compatriota Christian Eriksen ha argumentado que Hojlund merece su buen momento actual no solo por todo "lo que vivió en el United" sino también por todo el esfuerzo que ha puesto dentro y fuera del campo.

    También fue revelador que cuando abrió su cuenta en Napoli, varios de sus excompañeros del United, incluidos Bruno Fernandes y Harry Maguire, se apresuraron a felicitarlo en una publicación de Instagram titulada "El primer día en el nuevo trabajo no decepcionó".

    Ha habido altibajos desde entonces, pero cuando Hojlund dice que unirse al Napoli de Conte era exactamente lo que necesitaba en este momento particular de su carrera, es imposible no estar de acuerdo. Dejar el United puede que no haya sido su decisión, pero indudablemente ha resultado ser una bendición disfrazada.

