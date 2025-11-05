¡Raphinha no está feliz! La estrella del Barcelona presume de sus trofeos y estadísticas en una tormenta en redes sociales tras quedarse fuera del Equipo del Año de FIFPRO

Pocos jugadores en el fútbol mundial disfrutaron de un año tan completo como el de Raphinha la última temporada. En todas las competiciones, contribuyó con 59 goles y asistencias, un nivel de producción raramente visto desde la era de Messi y Ronaldo en España.

En La Liga, el brasileño participó directamente en 29 goles, ganando el premio al Jugador de la Temporada de la división y llevando al Barcelona a la gloria doméstica. Su impacto en Europa fue aún más notable, registrando 22 participaciones en goles en la Liga de Campeones, la mejor cifra individual en la historia del torneo.

También rindió cuando más importaba: cuatro goles y tres asistencias contra el Real Madrid en cuatro victorias en el Clásico, un hat-trick frente al Bayern Múnich, y un gol contra el Inter en las semifinales. La excelencia de Raphinha también se extendió al escenario internacional, contribuyendo con cinco participaciones en goles para Brasil mientras aseguraron la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, a pesar de sus logros, su nombre no apareció en la lista de FIFPRO, un desaire que destacó la naturaleza a menudo subjetiva de tales premios y dejó a Raphinha decidido a demostrar que sus críticos estaban equivocados una vez más.

