Raheem Sterling responde a la pregunta sobre su regreso a la selección inglesa tras su debut con el Feyenoord, tras nueve meses de espera para volver a jugar un partido oficial

Tras reunirse con el exdelantero del Arsenal y del Manchester United Robin van Persie en el Feyenoord, Sterling debutó con el gigante holandés al salir del banquillo en la victoria por 2-1 sobre el Telstar.

Con las plazas en la selección inglesa para el Mundial aún por decidir, Sterling respondió a ESPN cuando le preguntaron si había estado en contacto con Thomas Tuchel: «No he hablado con él. Solo sigo jugando al fútbol, eso es lo más importante».

Sterling ya había trabajado con Tuchel en el Chelsea. El técnico alemán fue quien autorizó el fichaje del enérgico extremo por 47,5 millones de libras (64 millones de dólares) en 2022 y dijo entonces: «Era el número uno absoluto para esa posición. Le di su nombre a Todd [Boehly] inmediatamente.

«Cada vez que jugábamos contra él. ¡Es horrible jugar contra él, horrible! Lo más importante es su intensidad y la cantidad de repeticiones de intensidad que ofrece. Esto es simplemente excepcional en los últimos años.

Nos causó muchos problemas cuando jugó contra nosotros y, cuando profundizas en sus datos y no solo en las estadísticas de su participación en goles, es excepcional. Es exactamente lo que necesitamos para elevar el nivel de nuestros jugadores. Por eso estamos tan seguros y por eso era, para nosotros, el número uno de la lista».