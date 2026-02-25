Rafael Leao habla sobre el devastador impacto que ha tenido la muerte de Diogo Jota en el vestuario de Portugal

En una emotiva entrevista con la CBS, Leao reflexionó sobre los momentos personales que definieron la personalidad de Jota. Dijo: «Todo el mundo se preocupaba por él. Aunque a veces se quedaba en su rincón hablando con su mujer o sus hijos. Pero era un buen compañero de equipo y siempre quería ayudar a todos, incluso a mí a veces. A veces le pedía algunas cosas y él también me pedía entradas para su familia. Para venir al AC Milan a ver algunos partidos».

La profundidad de los sentimientos hacia Jota quedó patente durante su funeral en julio, al que acudieron numerosas figuras del mundo del fútbol para presentar sus respetos. Sus compañeros de la selección portuguesa Bruno Fernandes, Rubén Dias, Bernardo Silva y Rubén Neves estuvieron presentes, junto con su antiguo compañero en el Liverpool Fabinho. La presencia del presidente del Oporto, André Villas-Boas, y del seleccionador nacional, Roberto Martínez, puso de relieve el impacto que Jota tuvo en todos los niveles del fútbol portugués.