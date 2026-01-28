Rafael Leao, en la lista de tres objetivos de extremos del Manchester United, con un dúo de la Premier League también de interés
INEOS apunta a Leao para resolver el problema del extremo izquierdo
El equipo de reclutamiento del United, liderado por Christopher Vivell, ha comenzado a reducir las opciones para fortalecer el lado izquierdo de su ataque. Con el club esperando comprometerse con un sistema de cuatro defensores, independientemente de si el entrenador interino Michael Carrick sigue al mando, la necesidad de un delantero dinámico se ha vuelto urgente. Según The Daily Mail, Leao del AC Milan es el nombre destacado que se está considerando.
Fuentes en Italia sugieren que los Rossoneri estarían abiertos a vender a su talismán, quien ha anotado ocho goles en 18 juegos esta temporada, ofreciendo al United una posible ruta hacia uno de los talentos más explosivos de Europa. Sin embargo, INEOS también está adherido a una preferencia por la calidad probada en la Premier League. Esta estrategia ha puesto a Iliman Ndiaye del Everton en consideración, aunque el internacional senegalés tiene contrato hasta 2029, lo cual podría complicar las negociaciones.
El tercer nombre en la lista representa un enfoque más oportunista. Se informa que el joven de 19 años del Chelsea, Tyrique George, está disponible para dejar Stamford Bridge. El adolescente encajaría en el perfil de alto talento que el nuevo modelo de propiedad está interesado en desarrollar, ofreciendo una solución a largo plazo en la banda sin el peso financiero inmediato de un fichaje estrella como Leao.
- Getty Images Sport
Batalla con el Man City por la prioridad principal en el mediocampo
Mientras la búsqueda del extremo se intensifica, el principal objetivo de United sigue siendo asegurar un mediocampista de renombre. Elliot Anderson de Nottingham Forest ha sido identificado como la máxima prioridad del club para la ventana de verano. Sin embargo, los Red Devils enfrentan una intensa competencia de sus rivales locales, el Manchester City, que también ha hecho del internacional inglés su principal objetivo.
La situación está muy equilibrada, y el nivel de optimismo respecto a la transferencia fluctúa dependiendo de a quién se le pregunte dentro de la industria. Un factor crítico en la decisión del jugador será la identidad del entrenador permanente en ambos clubes de Manchester. Según se informa, Anderson está interesado en esperar hasta después de la próxima Copa del Mundo para decidir su futuro, lo que significa que esta saga probablemente se prolongue hasta bien entrado el verano.
En otro lugar del mediocampo, United se muestra aparentemente relajado respecto a su búsqueda de Carlos Baleba. Son conscientes de que Liverpool está presionando mucho por Adam Wharton, pero tienen una carta de triunfo en la carrera por Baleba. El mediocampista ha expresado en privado su deseo de mudarse a Old Trafford para jugar junto a su compañero de equipo internacional Bryan Mbeumo, lo que le da a United una ventaja significativa si deciden formalizar su interés.
Zirkzee lidera un posible éxodo en enero
Mientras que el enfoque está principalmente en la contratación de verano, existe la posibilidad de salidas este mes para ayudar a equilibrar las cuentas. La reestructuración del equipo se centra en reducir la masa salarial, un proceso ya facilitado por el anuncio de que Casemiro y su salario de £375,000 a la semana se marcharán a final de temporada. Sin embargo, Joshua Zirkzee podría estar saliendo antes.
El delantero holandés es uno de los jugadores veteranos que podría irse en enero. A pesar de sufrir una lesión en la pantorrilla en la reciente derrota de la FA Cup ante Brighton, está atrayendo un interés serio de varios clubes de la Serie A, incluyendo Juventus.
Manuel Ugarte, por el contrario, se espera que permanezca hasta el verano. A pesar del interés de Turquía, la escasa profundidad en el equipo significa que se necesita al uruguayo para terminar la temporada. Mientras tanto, un trío de graduados de la academia se preparan para salir cedidos: Toby Collyer se dirige a Hull City, Ethan Wheatley se va a Bradford City, y se espera que Sekou Kone permanezca con el Lausanne-Sport, propiedad de INEOS, después de una exitosa prueba.
- AFP
Onana y Rashford preparados para ventas de verano
Mirando más allá de la ventana actual, el United se está preparando para salidas significativas de alto perfil para financiar su reconstrucción. La mentalidad en Old Trafford es que, aunque ahora se pueden hacer pequeñas "mejoras", la reestructuración mayor ocurrirá en el verano. Esto incluye posibles salidas permanentes tanto para Marcus Rashford como para Andre Onana.
La situación del portero está particularmente avanzada. Onana está actualmente cedido en el Trabzonspor de Turquía, pero sus agentes supuestamente ya han mantenido conversaciones con el Inter sobre un regreso al San Siro. El guardameta camerunés disfrutó del mejor período de su carrera en Italia, y un regreso a la Serie A parece ser el resultado más probable una vez concluya su actual acuerdo de préstamo.