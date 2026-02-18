Getty Images Sport
Rafa Benítez se enfrenta al despido del Panathinaikos, mientras que su antiguo alumno del Liverpool, Igor Biscan, se perfila como su sustituto
Una racha de resultados decepcionantes
El historial de Benítez en la capital griega es desalentador para la directiva del club. En sus primeros 25 partidos en todas las competiciones, solo ha conseguido 13 victorias y ha sufrido seis derrotas. Cuando tomó las riendas del equipo, el club ocupaba el séptimo puesto, pero ahora se encuentra en quinto lugar. Lo más importante es que la diferencia entre el Panathinaikos y los dos primeros puestos, que ofrecen el pase directo a la Liga de Campeones, se ha ampliado durante su breve estancia, un descenso considerado inaceptable.
El contexto histórico solo añade más presión al veterano entrenador. El Panathinaikos, históricamente una potencia del fútbol griego, no ha terminado por debajo de los cinco primeros puestos desde la temporada 2018-19, en la que cayó al octavo puesto. Si Benítez no consigue frenar rápidamente la actual caída, la directiva del club parece dispuesta a tomar otra dirección para proteger sus perspectivas europeas y su posición nacional antes de que la temporada llegue a su punto álgido.
Perder el vestuario
No es solo la clasificación lo que está causando dolores de cabeza a Benítez; los informes sugieren que hay un descontento significativo dentro de la plantilla. Según The Sun, algunos miembros del primer equipo están frustrados con los métodos de entrenamiento y preparación del español. En concreto, ha habido quejas sobre la aparente falta de análisis táctico detallado durante la preparación de los partidos, lo cual es sorprendente dada la reputación de Benítez como un obsesivo meticuloso de la táctica que se centra en los detalles más pequeños del juego.
Informes procedentes de Grecia indican que a Benítez se le ha dado un ultimátum: solo tiene dos partidos para salvar su puesto. Los próximos encuentros son cruciales, empezando por un partido decisivo de la Europa League contra el Viktoria Plzen, seguido de un encuentro de la liga nacional contra el OFI Creta. Si los resultados de estos dos partidos no satisfacen a la directiva, el exentrenador del Everton y del Chelsea podría quedarse sin trabajo, con una indemnización de alrededor de 4,4 millones de libras para suavizar el golpe.
El alumno se convierte en maestro.
Si los gigantes con sede en Atenas deciden separarse de Benítez, ya hay un sustituto esperando entre bastidores. El medio griego Sport24 afirma que ya se ha contactado con el exjugador del Panathinaikos Igor Biscan. El croata, de 47 años, es un rostro familiar para Benítez, ya que jugó a sus órdenes durante la época dorada en Anfield. Biscan formó parte del famoso equipo del Liverpool que protagonizó el Milagro de Estambul al ganar la Liga de Campeones de 2005, aunque permaneció como suplente sin jugar en aquella histórica noche contra el AC Milan.
Biscan está disponible actualmente tras dejar el Al-Ahli qatarí en noviembre y posee el profundo conocimiento del club que la directiva está buscando. La disponibilidad de Biscan y su historia con los verdiblancos lo convierten en el principal candidato para ocupar el banquillo si Benítez no supera su prueba de dos partidos.
Una carrera nómada en declive
El cargo en el Panathinaikos representa el decimoquinto puesto directivo en la dilatada carrera de Benítez, pero cada vez parece más probable que se trate de otra aventura efímera. Su anterior trabajo en el Celta de Vigo terminó con su destitución en marzo de 2024, tras menos de nueve meses al frente del equipo. Antes de su etapa en La Liga, Benítez sufrió un destino similar en el Everton, donde fue despedido en enero de 2022. La magia que llevó al Valencia a dos títulos de La Liga y al Liverpool a la realeza europea parece estar desvaneciéndose, ya que sus últimos nombramientos siguen un patrón de salidas prematuras.
A pesar de sus recientes dificultades, Benítez sigue siendo uno de los entrenadores más laureados de su generación. En su currículum figuran la Liga de Campeones de 2005 y la FA Cup de 2006 con el Liverpool, el título de la Europa League de 2013 con el Chelsea y el ascenso a la Championship con el Newcastle United.
