'Quiero ser campeón del mundo' - Santiago Giménez sueña con que México haga historia en el Mundial 2026

El delantero del AC Milan cree que México tiene lo necesario para sorprender al mundo y levantar la Copa Mundial de la FIFA en 2026, un torneo que se jugará en casa y que él ve como algo profundamente personal tras perderse Qatar 2022.

“Creo que haremos historia”, dijo Santiago Giménez en una entrevista con ESPN. “Como dije antes, soy un gran soñador. Quiero ser campeón del mundo con México.”

Para Giménez, la creencia no es un optimismo ingenuo sino un punto de partida necesario. Insiste en que soñar no cuesta nada, pero convertirlo en realidad requiere una convicción colectiva.

“Por supuesto que puedo verlo suceder”, dijo. “Creer no cuesta nada, y tampoco soñar. Ahora tenemos que ponerlo en práctica y difundir esa creencia a todos los que se unan a nosotros, porque 130 millones de mexicanos juntos son fuertes.”