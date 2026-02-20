Goal.com
«Quiero dejar un legado»: Tadeo Allende habla sobre su gran salto y la influencia de Lionel Messi y Javier Mascherano en su nuevo contrato con el Inter Miami

Tras una temporada récord en los playoffs de la MLS, Tadeo Allende habla sobre el liderazgo de Messi, la nueva competencia de Berterame y por qué ha comprometido su futuro con el Inter Miami.

Tadeo Allende nunca se imaginó a sí mismo como la estrella revelación de un equipo en el que destacan iconos mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Sin embargo, durante la histórica campaña del Inter Miami CF en la MLS Cup 2025, el delantero argentino se convirtió en el aliado más decisivo de Messi, logrando una postemporada récord que redefinió su papel dentro del equipo.

«Formar parte de la historia y batir un récord me llena de orgullo», declaró Allende a GOAL antes del día inaugural contra el LAFC. «Es especial dejar tu huella de esa manera, establecer un récord histórico en la liga con un club. Ganar un título también fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera».

Allende terminó los playoffs con nueve goles y dos asistencias, el mayor número de goles en una sola postemporada de la MLS, coronando una campaña espectacular que ayudó a conseguir la primera Copa MLS de la historia del club bajo la dirección del entrenador Javier Mascherano.

En una entrevista individual con GOAL, Allende reflexionó sobre su ascenso, cómo es jugar junto a Messi y por qué Mascherano finalmente le convenció para que comprometiera su futuro con el Inter Miami más allá de su cesión inicial.

    De la duda al dominio

    Tras perder la final de la Leagues Cup por 3-0 ante el Seattle Sounders en agosto, parecía muy improbable que los Herons pudieran aspirar al título de la MLS. Tras su participación en el Mundial de Clubes, donde alcanzaron los octavos de final, se enfrentaron a una racha de partidos en la que jugaron hasta tres veces en una semana. Fue entonces cuando se produjo la derrota en la Leagues Cup. Meses antes, habían sido eliminados en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF por el Vancouver. Las dudas eran mayores que las respuestas para el equipo de Mascherano, pero al final lograron cerrar la segunda mitad de la temporada de forma monumental.

    «Fue un año difícil, con varios reveses de los que fue complicado recuperarse, especialmente la derrota en la Leagues Cup. Pero siempre estuvimos cerca de alcanzar nuestros objetivos: llegar a la final y a las semifinales de la Champions Cup. La segunda mitad de la temporada fue más sólida para nosotros como grupo, en términos de profesionalidad y consistencia. Conseguimos los resultados que necesitábamos y pudimos llegar hasta el final y ganar la liga de manera excepcional».

    El liderazgo de Messi impulsó al equipo durante los momentos caóticos.

    Y en el vestuario se encuentra el mejor jugador de la historia, quien a pesar de llevar al equipo a cuestas —junto a Sergio Busquets y Jordi Alba—, en algunos momentos parecía ver cómo se le escapaba el objetivo principal: convertirse en campeón de la MLS. Pero Allende explica cómo el capitán argentino, campeón del mundo en 2022, nunca permitió que el equipo perdiera la concentración o cayera en el desánimo.

    «Messi tiene una personalidad muy fuerte. Se nota en el campo. Su liderazgo te empuja hacia adelante todo el tiempo», dijo. «Y en los momentos caóticos, transmitía mensajes tranquilos, y estos tienen peso por quién los dice. Eso nos ayudó a mantener la compostura mientras jugábamos. Tuve una temporada con altibajos, pero en los últimos meses encontré la regularidad. Me sentí cómodo, conectado con todo, y marcar goles me ayudó a encontrar un ritmo realmente bueno».

    «La competencia sana nos hace más fuertes».

    Allende terminó la temporada 2025 como un héroe inesperado.

    Pero cuando estás cubierto de gloria, las expectativas siempre están al máximo nivel. El club, con un grupo de propietarios liderado por David Beckham y Jorge Mas, a pesar de ganar el tan esperado título de la MLS, miró agresivamente hacia el mercado de fichajes de 2026 para mantener el control y continuar con su supremacía.

    Por eso, en este mercado de fichajes, incorporaron a Germán Berterame, una estrella de la Liga MX que, una vez más, empujará a Allende a seguir luchando por minutos cuando debería ser su temporada de consolidación. Pero Allende lo toma como un profesional.

    «La llegada de Berterame fue positiva. Es una gran persona, además es de Córdoba como yo, lo cual es una coincidencia divertida. Pero desde el punto de vista futbolístico, es competencia», dijo Allende. «Competimos por la misma posición. Daré lo mejor de mí para estar a mi máximo nivel, pero si él juega más, lo apoyaré, y viceversa. En el fútbol, especialmente en un equipo con tanta competencia, tiene que ser algo sano y respaldado por todos».

    El argentino naturalizado mexicano llega a Miami tras marcar 68 goles en 153 partidos con el Monterrey. Ahora tendrá a Messi y Rodrigo de Paul a su lado. Las oportunidades de gol serán abundantes.

    Un campeón de la Copa del Mundo que transformó el mediocampo.

    Allende también aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo que Rodrigo de Paul ha realizado desde su llegada a los Herons el verano pasado, con la temporada de la MLS ya en marcha. El compañero campeón del Mundial se incorporó al equipo en verano y dio un impulso a la franquicia. Sin duda, sin él, no habrían logrado su objetivo de convertirse en campeones. Allende describe cómo ha sido su relación con De Paul y cómo es tenerlo como compañero de equipo.

    «Mi relación con Rodri es muy buena. Aporta mucha calidad al equipo», dijo Allende. «Cubre mucho terreno, corre sin parar, tiene una personalidad fuerte, gana muchos balones y contribuye mucho en el mediocampo. Nos apoya mucho. Es muy importante. También aporta mucha energía al vestuario, lo cual es clave».

    El hambre de Mascherano convenció a Allende para quedarse.

    Una de las razones más importantes por las que Allende, de 26 años, decidió quedarse en Miami hasta junio de 2030 fue el entrenador Javier Mascherano. Allende dijo que Mascherano siempre les ha inculcado el deseo de ganar y seguir aprendiendo. «El Jefecito» no va a bajar el ritmo de cara a 2026 y ya ha cambiado la mentalidad del equipo. Este año, Miami luchará por ganar la MLS, la Champions y la Copa de la Liga.

    «El mensaje de Mascherano fue claro y directo. Pase lo que pase, tenemos que competir y ganar», dijo Allende. «Tenemos que ser un equipo con jerarquía y ambición, que siempre quiera ganar y seguir ganando. Los veteranos, Leo, Luis Suárez, Rodri, transmiten esa mentalidad, ese afán por ganar y mejorar. Eso nos eleva como jugadores que aún estamos aprendiendo».

    «Mi objetivo es mejorar cada año».

    Por último, el número 21 se mantiene humilde, consciente de que lo que ocurrió en 2025 no fue una coincidencia, sino que sus objetivos también se centran en los logros colectivos por encima del éxito individual. Allende es un jugador que se convirtió en el centro de atención sin haberlo imaginado jamás.

    «Mi objetivo, y en lo que siempre pienso, es ser mejor que antes», dijo Allende. «No es fácil, pero intento mejorar año tras año, día tras día. Quiero dejar un legado, ganar prestigio y respeto. Pero, sobre todo, mi objetivo es contribuir al equipo en todo lo que pueda y marcar tantos goles como sea posible para ayudar a los resultados colectivos».

