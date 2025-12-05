Quiénes son los rivales de Colombia en el Mundial 2026 de la FIFA

Colombia llega al Mundial 2026 de la FIFA con el deseo de entregar una actuación histórica, después de no clasificar a la edición de Catar 2022. Los Cafeteros disputarán la séptima Copa del Mundo de su historia, donde su mejor resultado son los cuartos de final en 2014.

Después de terminar terceros en la eliminatoria, por encima de Uruguay y Brasil, las expectativas son altas, considerando también su subcampeonato en la Copa América de 2024.

Colombia fue colocado en el bombo 2, lo que lo ha llevado al Grupo K, mismo que cuenta con una selección de élite, un debutante y un rival aún por definir del repechaje internacional.